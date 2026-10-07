دریافت 4 MB کد مطلب 6970596 https://mehrnews.com/x3dgd5 ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹ کد مطلب 6970596 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹ همتی: رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسید همتی گفت: رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در نیمه نخست امسال از اوج خود فاصله گرفته و به ۵۱ درصد رسیده است. کپی شد مطالب مرتبط همتی: تورم نقطهبهنقطه به سمت کاهش حرکت میکند؛ فروش ارز ادامه دارد همتی: بانکهای ناتراز یا اصلاح میشوند یا کنار میروند قیمت ۵ کالای اساسی در گرمسار واحد میشود؛ تشدید نظارت بر بازار بهرهبرداری از ۵۴ طرح روستایی سمنان؛ اجرای بهسازی در ۹۷ درصد روستاها برچسبها عبدالناصر همتی بانک مرکزی ایران نرخ تورم
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