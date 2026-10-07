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کد مطلب 6970596
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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

همتی: رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسید

همتی: رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسید

همتی گفت: رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در نیمه نخست امسال از اوج خود فاصله گرفته و به ۵۱ درصد رسیده است.

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