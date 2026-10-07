  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

بهره‌برداری از ۵۴ طرح روستایی سمنان؛ اجرای بهسازی در ۹۷ درصد روستاها

بهره‌برداری از ۵۴ طرح روستایی سمنان؛ اجرای بهسازی در ۹۷ درصد روستاها

سمنان- مدیرکل بنیاد مسکن سمنان از بهره‌برداری ۵۴ طرح بهسازی و اصلاح معابر روستایی استان همزمان با روز ملی روستا و عشایر خبر داد و گفت:۴۶۸ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال برای طرح ها هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا همتی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز ملی روستا و عشایر از بهره‌برداری ۵۴ پروژه بهسازی و اصلاح معابر روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۴۶۸ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی ادامه داد: بهسازی و اصلاح معابر، اجرای دیوار سنگی، سنگ‌فرش و آسفالت از جمله طرح‌هایی است که به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در استان سمنان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاهای استان توضیح داد: تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از طرح هادی برخوردار هستند و تاکنون بازنگری طرح هادی ۲۹۰ روستا نیز انجام شده است.

همتی با بیان اینکه طرح بهسازی و اصلاح معابر روستایی تاکنون در ۹۷ درصد روستاهای استان اجرا شده است، تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها بیش از چهار هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: با دریافت و جذب قیر، عملیات آسفالت معابر در ۲۱۶ روستای استان نیز به مساحت بیش از سه میلیون و ۴۷۷ هزار مترمربع انجام شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین به اجرای طرح‌های مرتبط با بافت با ارزش و روستاهای هدف گردشگری اشاره کرد و یادآور شد: طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی با هدف ارتقای کیفیت فضای زندگی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و معماری در روستاهای قلعه بالا و قلعه‌نو خرقان شهرستان شاهرود با اعتبار ۱۲۲ میلیارد ریال در دست اجرا است.

همتی افزود: طرح بهسازی روستاهای هدف گردشگری نیز در روستاهای ملاده، رضا آباد، جوین، تویه و نام نیک با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی در ادامه از اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقای کیفیت مسکن و بافت روستایی و افزایش سطح ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش روستاییان اجرا می‌شود.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان بیان کرد: واجدان شرایط پس از دریافت نقشه از دفاتر طراحی و معرفی به بانک‌های عامل، با استفاده از تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و با نظارت ناظران نظام فنی روستایی نسبت به احداث واحد مسکونی اقدام می‌کنند.

همتی گفت: تاکنون طراحی، ساخت و نظارت بر بیش از ۲۶ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن استان انجام شده است.

کد مطلب 6970384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها