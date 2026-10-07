به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا همتی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز ملی روستا و عشایر از بهره‌برداری ۵۴ پروژه بهسازی و اصلاح معابر روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۴۶۸ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی ادامه داد: بهسازی و اصلاح معابر، اجرای دیوار سنگی، سنگ‌فرش و آسفالت از جمله طرح‌هایی است که به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در استان سمنان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاهای استان توضیح داد: تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از طرح هادی برخوردار هستند و تاکنون بازنگری طرح هادی ۲۹۰ روستا نیز انجام شده است.

همتی با بیان اینکه طرح بهسازی و اصلاح معابر روستایی تاکنون در ۹۷ درصد روستاهای استان اجرا شده است، تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها بیش از چهار هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: با دریافت و جذب قیر، عملیات آسفالت معابر در ۲۱۶ روستای استان نیز به مساحت بیش از سه میلیون و ۴۷۷ هزار مترمربع انجام شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین به اجرای طرح‌های مرتبط با بافت با ارزش و روستاهای هدف گردشگری اشاره کرد و یادآور شد: طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی با هدف ارتقای کیفیت فضای زندگی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و معماری در روستاهای قلعه بالا و قلعه‌نو خرقان شهرستان شاهرود با اعتبار ۱۲۲ میلیارد ریال در دست اجرا است.

همتی افزود: طرح بهسازی روستاهای هدف گردشگری نیز در روستاهای ملاده، رضا آباد، جوین، تویه و نام نیک با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی در ادامه از اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقای کیفیت مسکن و بافت روستایی و افزایش سطح ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش روستاییان اجرا می‌شود.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان بیان کرد: واجدان شرایط پس از دریافت نقشه از دفاتر طراحی و معرفی به بانک‌های عامل، با استفاده از تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و با نظارت ناظران نظام فنی روستایی نسبت به احداث واحد مسکونی اقدام می‌کنند.

همتی گفت: تاکنون طراحی، ساخت و نظارت بر بیش از ۲۶ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن استان انجام شده است.