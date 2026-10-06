به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه سه شنبه در نشست تنظیم بازار فرمانداری گرمسار با تاکید به استمرار پایش های میدانی بازار اظهار داشت: نظارت بر بازار مستمر و با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود.

وی ادامه داد: رویکرد این نظارت و بازرسی ها بر بازار گرمسار در شرایط کنونی، کنترل دقیقی بر قیمت‌ها است تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.

فرماندار گرمسار با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده از بازار میوه شهرستان توضیح داد: با توجه به گستردگی واحدهای صنفی و محدودیت تعداد بازرسان، امکان بررسی روزانه همه واحدها وجود ندارد؛ بنابراین شهروندان در صورت مشاهده گران‌فروشی یا سایر تخلفات، موارد را به تعزیرات حکومتی، اداره صمت یا ستاد تنظیم بازار فرمانداری گزارش کنند.

همتی همچنین از اجرای طرح جدید تنظیم بازار میوه در شهرستان خبر داد و یادآور شد: در ستاد تنظیم بازار پیشنهاد تعیین قیمت واحد برای پنج قلم کالای اساسی و پرمصرف مطرح و تصویب شد که این طرح از روز شنبه در سطح شهرستان اجرایی می‌شود.

وی تأکید کرد: واحدهای صنفی موظف هستند این اقلام را بر اساس نرخ مصوب واحد عرضه کنند و فروش بالاتر از قیمت تعیین شده به هیچ عنوان پذیرفته نیست؛ البته عرضه کالا با قیمت پایین‌تر و منصفانه‌تر بلامانع است.

وی خاطرنشان کرد: با واحدهایی که از نرخ مصوب شهرستان تخطی کنند، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد.