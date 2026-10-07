افزایش سهمیه پذیرش دانشگاه امیرالمؤمنین (ع) پیگیری شد

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست اخیر خود با رئیس سازمان سنجش کشور بیان کرد: در این جلسه مباحث مفصلی پیرامون راهکارهای توسعه آموزشی دانشگاه امیرالمومنین (ع) مطرح شد و یکی از محورهای اصلی، موضوع افزایش سهمیه پذیرش دانشجو در این دانشگاه بود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بررسی درخواست‌های دانشگاه در خصوص توسعه رشته‌های تحصیلی عنوان شد که در این زمینه توافقات اولیه‌ای صورت گرفت و مقرر شد درخواست‌های دانشگاه با نگاهی حمایتی در سازمان سنجش بررسی شود تا مساعدت‌های لازم برای ارتقای ظرفیت‌های علمی این مرکز آموزش عالی فراهم شود.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات مردمی در این نشست گفت: علاوه بر مسائل دانشگاهی، چند مورد از مطالبات و دغدغه‌های مردم در حوزه آزمون‌ها و سنجش با رئیس سازمان در میان گذاشته شد که وی ضمن استقبال از طرح این موضوعات، قول مساعدت و همکاری در جهت رفع دغدغه‌های مردم را دادند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در خصوص برگزاری جلسه شورای فضای مجازی با حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: در این نشست، مباحث راهبردی و ارزشمندی پیرامون نحوه مدیریت فضای مجازی و چگونگی رویکردهای مواجهه با این فضا مطرح شد.

موسوی زاده افزود: با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری فضای مجازی در این جلسه بر ضرورت تعامل حداکثری میان کمیسیون آموزش و شورای فضای مجازی تأکید شد. همچنین مقرر شد مجلس با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی، حمایت‌های لازم را در جهت تسهیل در امور و کمک به تحقق برنامه‌های این شورا به عمل آورد تا با هم‌افزایی دو نهاد، شاهد مدیریت بهینه‌تر و اثرگذارتر در فضای مجازی باشیم.