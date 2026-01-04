نماینده اهواز: پیگیر احداث ایستگاه هلال احمر در جسانیه هستیم

سیدمحسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از جمعیت هلال احمر خوزستان بیان کرد: تأمین به موقع و مستمر داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج، یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که بیماران در خوزستان با آن مواجه هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هلال احمر می‌تواند نقش حیاتی در تسهیل دسترسی این بیماران به دارو ایفا کند، گفت: پیگیری جدی برای تهیه تجهیزات و داروهای خاص بیماران دارای معلولیت که نیازمند توجه مضاعف هستند، در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم با حمایت این نهاد امدادی، دغدغه خانواده‌ها در این زمینه کاهش یابد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های امداد و نجات در مناطق استراتژیک، تصریح کرد: پیگیری جهت احداث ایستگاه هلال احمر در روستای جسانیه، واقع در مسیر تصفیه نیشکر، به دلیل حجم بالای تردد و اهمیت حیاتی این جاده، از مطالبات اصلی مردم و برنامه‌های ما است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به حوادث احتمالی در مسیرهای مواصلاتی، وجود یک پایگاه امدادی مجهز در منطقه جسانیه می‌تواند زمان رسیدگی به آسیب‌دیدگان را به حداقل رسانده، سطح خدمات امدادی به ساکنان این منطقه و کاربران مسیر را به شکل چشمگیری ارتقا بخشد.

موسوی زاده گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی خوزستان و جمعیت هلال احمر، این دو مطالبه مهم مردمی در اسرع وقت محقق شود.