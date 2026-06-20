به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سیدسعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی با سیدمحسن موسویزاده نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، در مورد مهمترین مطالبات و مسایل حوزه کشاورزی استان خوزستان و موضوع ذخیرهسازی محصولات راهبردی در آن استان، گفتگو و تبادل نظر شد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در این دیدار، از استمرار پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران استان خوزستان و سراسر کشور خبر داد و بررسی و رسیدگی به درخواستهای مطرحشده از سوی نماینده مردم خوزستان در چارچوب ظرفیتها و امکانات موجود تاکید کرد.
جایگاه خوزستان در تولید گندم راهبردی است
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، با تأکید بر جایگاه راهبردی خوزستان در تولید گندم و تأمین امنیت غذایی کشور، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران را به عنوان مهمترین خواسته کشاورزان استان، مورد تأکید قرار داد و گفت: تأمین به موقع منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، نقش مهمی در تداوم تولید و حمایت از بخش کشاورزی دارد.
سیدمحسن موسویزاده با اشاره به مسائل سیلوی حمیدیه، افزود: بهرهبرداری کامل از ظرفیت این مجموعه، میتواند نقش مؤثری در ذخیرهسازی گندم و سایر کالاهای اساسی ایفا کند و از اینرو، رفع مشکلاتی که این سیلو با آنها رو به رو است، باید در اولویت قرار گیرد.
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