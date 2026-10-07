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کد مطلب 6970796
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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

هشدار نارنجی هواشناسی؛ خطر صاعقه و سیلاب

هشدار نارنجی هواشناسی؛ خطر صاعقه و سیلاب

هواشناسی با صدور هشدار نارنجی نسبت به احتمال وقوع صاعقه و جاری شدن روان‌آب‌ها در برخی مناطق هشدار داد.

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