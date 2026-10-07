دریافت 5 MB کد مطلب 6970796 https://mehrnews.com/x3dgj9 ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹ کد مطلب 6970796 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹ هشدار نارنجی هواشناسی؛ خطر صاعقه و سیلاب هواشناسی با صدور هشدار نارنجی نسبت به احتمال وقوع صاعقه و جاری شدن روانآبها در برخی مناطق هشدار داد. کپی شد مطالب مرتبط آمادهباش دستگاهها در خراسان رضوی برای بارشهای رگباری سواحل استان بوشهر از جمعه تا یکشنبه متلاطم میشود مشکینشهر با ۲۱ میلیمتر رکورددار بارندگیهای ۲۴ ساعت اخیر برچسبها سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوای امروز پیش بینی وضعیت هوا
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