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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

سواحل استان بوشهر از جمعه تا یکشنبه متلاطم می‌شود

سواحل استان بوشهر از جمعه تا یکشنبه متلاطم می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره هواشناسی بوشهر از آرام بودن شرایط جوی استان طی امروز و فردا خبر داد و گفت: سواحل استان از جمعه تا یکشنبه در ساعات ظهر تا اوایل شب با وزش باد شمال‌غربی متلاطم خواهد شد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که وضعیت جوی و دریایی استان طی امروز (چهارشنبه) و فردا (پنجشنبه) در اغلب ساعات آرام است بنابراین در این مدت غبار محلی،گاهی وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه طی روزهای جمعه تا یکشنبه آینده، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، سواحل استان به نسبت متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت ای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6970575

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