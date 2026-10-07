دستگیری زوج کلاهبردار ۱۳۷ میلیاردی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد از دستگیری زن و شوهری خبر داد که با جعل اسناد مالکیت، زمین‌های کشاورزی شهروندان را تصاحب کرده و ۱۳۷ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند.

وی اظهار کرد: در پی دریافت شکایت‌های مردمی درباره کلاهبرداری و جعل اسناد مالکیت، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ خورشاد افزود: در جریان تحقیقات مشخص شد متهمان با شناسایی مالکان زمین‌هایی که متقاضی تغییر کاربری بودند، مدارک و اسناد مربوط به املاک آنان را دریافت کرده و سپس با سندسازی و جعل اسناد مالکیت، زمین‌ها را به افراد دیگر می‌فروختند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هویت متهمان را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، زن و شوهر کلاهبردار را دستگیر کردند.

وی با اشاره به برآورد ۱۳۷ میلیارد تومانی میزان کلاهبرداری صورت‌گرفته، گفت: تاکنون ۲۹ نفر از شاکیان از استان‌های مختلف کشور شناسایی شده‌اند.

سرهنگ خورشاد با بیان اینکه احتمال افزایش تعداد شاکیان وجود دارد، تصریح کرد: تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر مالباختگان و ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.