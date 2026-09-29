کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد ریالی با سندسازی و فروش زمین در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه کاظم صادقی صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول یک پرونده کلاهبرداری با پنج شاکی، موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای انجام شده مشخص شد متهم با شناسایی زمینهایی که عمدتاً فاقد سکونت و خارج از محدوده شهری بودند، پس از حصارکشی و با تنظیم اسناد جعلی، مبایعهنامه و وکالتنامه، این زمینها را به شهروندان میفروخته است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی، متهم اصلی پرونده را که دارای سوابق متعدد کلاهبرداری و محکومیت مالی بود، شناسایی و در ادامه وی را به همراه یکی از همدستانش دستگیر کردند.
صادقی با اشاره به اعتراف متهم به کلاهبرداری و تصرف زمینهایی به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.
وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در معاملات مربوط به خرید و فروش ملک و زمین، از پیشنهادهای فریبنده افراد کلاهبردار پرهیز کرده و پیش از انجام معامله، از صحت اسناد و مدارک هویتی و مالکیت اطمینان حاصل کنند.
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