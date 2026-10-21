سرشاخه دعانویسی در غرب مازندران بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی شکایت یک مادر و دختر درباره کلاهبرداری از آنان با وعده‌های دروغین، رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد شاکیان با امید به حل مشکلات خانوادگی، از جمله بچه‌دار شدن، فریب ادعاهای متهم را خورده و مقادیری طلا و وجه نقد را در اختیار وی قرار داده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: در جریان تحقیقات، زنی مرتبط با این پرونده شناسایی شد، اما بررسی‌های بیشتر نشان داد این فرد نیز قربانی سوءاستفاده از هویت خود شده و متهم اصلی با استفاده از نام او تلاش کرده بود هویت واقعی‌اش را پنهان نگه دارد.

سرهنگ خورشاد با اشاره به اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان تصریح کرد: با پیگیری سرنخ‌های به‌دست‌آمده، هویت متهم اصلی که مردی از یکی از استان‌های شرقی کشور بود، شناسایی شد و محل اقامت وی در یکی از شهرستان‌ها به دست آمد.

وی گفت: پس از اخذ نیابت قضایی، تیم عملیاتی پلیس به محل اعزام شد و متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران خاطرنشان کرد: تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر پرونده، شناسایی احتمالی سایر مالباختگان و روشن شدن جزئیات بیشتر این کلاهبرداری همچنان ادامه دارد.

سرهنگ خورشاد در پایان از شهروندان خواست در برابر ادعاهای رمّالی و دعانویسی و وعده‌های غیرواقعی برای حل مشکلات شخصی و خانوادگی هوشیار باشند و از تحویل طلا، وجه نقد و اطلاعات شخصی خود به افراد ناشناس خودداری کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند تا از وقوع کلاهبرداری و تضییع اموال افراد جلوگیری شود.