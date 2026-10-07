هدایتی: رویکرد سکولار در هیئات مذهبی مردود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با مسئولان و خادمان هیئات مذهبی خراسان شمالی، ضمن تبیین جایگاه راهبردی هیئات در هندسه فرهنگی انقلاب، بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر آنان در جبهه جهاد تبیین و خونخواهی شهدا تأکید کرد.

وی در ادامه افزود: با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت جهاد تبیین، نظام مقدس جمهوری اسلامی که ریشه در مجاهدت‌های قرون متمادی ملت ایران دارد، نیازمند صیانت و تقویت روحیه عزت و امید است؛ لذا هیئات مذهبی به عنوان کانون‌های تپنده معرفت دینی، وظیفه دارند این روحیه را در جامعه زنده نگاه دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با نقد رویکرد انفعالی در هیئات مذهبی تصریح کرد: هیئت تراز انقلاب اسلامی نمی‌تواند نسبت به سرنوشت نظام بی‌تفاوت باشد. رویکرد سکولار در هیئات، مغایر با فلسفه وجودی آنان است؛ چرا که هیئت برخاسته از بطن مردم است و می‌بایست برای تقویت و استحکام نظام اسلامی، هزینه‌کردِ آبرو و توان داشته باشد.

هدایتی با بیان اینکه در منظومه فکری عاشورا، مرزبانی بین حق و باطل شفاف است، خاطرنشان کرد: در جبهه تقابل حق و باطل، موضع «میانه» معنا ندارد و سکوت، به مثابه همراهیِ ناخواسته با جریان باطل تلقی می‌شود. کما اینکه در زیارت عاشورا، علاوه بر عاملان مستقیم جنایت، «سیاه‌لشکر» نیز مورد لعن قرار گرفته‌اند.

وی، مفهوم «خونخواهی» را فراتر از یک شعار و آن را عامل بازدارنده و اقتدارآفرین برای اسلام و تشیع دانست و گفت: دشمن از ترویج فرهنگ مقاومت هراس دارد، چرا که ماهیت خونخواهی، مطالبه‌گریِ عدالت‌طلبانه است که ریشه در قیام مختار و انتقام خون سیدالشهدا (ع) دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان از آمادگی کامل این اداره‌کل برای ارتقای توانمندی‌های معرفتی و مهارتی هیئات خبر داد و گفت: از مسئولان هیئات انتظار می‌رود جوانان مستعد و صاحب‌بیان را جهت فراگیری دوره‌های تخصصی تبیین معرفی کنند؛ سازمان تبلیغات اسلامی نیز با بهره‌گیری از اساتید برجسته کشوری، بسترهای لازم برای این آموزش‌های راهبردی را فراهم خواهد کرد.