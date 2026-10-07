به گزارش خبرنگار مهر، رادمنش قائم‌مقام شرکت خودروسازی سایپا امروز در نشست خبری با اشاره به چالش ناترازی مصرف بنزین و آلودگی هوا در کشور گفت: صنعت خودرو برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا باید راهکارهای عملی ارائه کند و در این زمینه، نوسازی ناوگان فرسوده به‌ویژه ناوگان حمل‌ونقل عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رادمنش با بیان اینکه یک خودروساز بزرگ باید در نوسازی ناوگان فرسوده نقش داشته باشد، اظهار کرد: سایپا متناسب با سیاست‌های دولت، برنامه‌هایی را برای ایفای نقش در این حوزه دنبال می‌کند.

وی افزود: برنامه کلان سایپا، تنظیم سبد محصولات با هدف کمک به کاهش مصرف سوخت کشور است؛ چراکه دستیابی به این هدف صرفاً با تولید یک محصول یا استفاده از یک فناوری خاص امکان‌پذیر نیست و مجموعه‌ای از اقدامات باید به‌صورت همزمان دنبال شود.

مصرف سوخت محصولات سایپا

قائم‌مقام سایپا درباره میزان مصرف سوخت محصولات این شرکت گفت: متوسط مصرف سوخت خودروهای جدیدی که از کارخانه‌های خودروسازی کشور خارج می‌شوند حدود ۷.۳ لیتر است و محصولات سایپا نیز در همین محدوده قرار دارند.

رادمنش ادامه داد: البته خودروهای فرسوده از نظر مصرف سوخت شرایط نامناسب‌تری دارند. محصولات سایپا به دلیل برخورداری از ابعاد کوچک‌تر و موتورهای کم‌حجم‌تر، در مقایسه با بسیاری از خودروهای موجود وضعیت مناسب‌تری دارند، اما همین میزان مصرف نیز باید کاهش یابد.

وی یکی از مسیرهای کاهش مصرف سوخت را توسعه خودروهای مجهز به سوخت‌های جایگزین عنوان کرد و گفت: در همین راستا، مدل‌های CNG در سایپا توسعه یافته و محصولاتی که قابلیت جانمایی کپسول CNG را دارند در سبد محصولات قرار گرفته‌اند.

قائم‌مقام سایپا افزود: برنامه‌ریزی شده است از سال آینده سهم این محصولات افزایش یابد تا استفاده از سوخت‌های جایگزین در سبد مصرفی کشور بیشتر شود.

توسعه خانواده موتور جدید

رادمنش با اشاره به برنامه‌های سایپا در حوزه قوای محرکه اظهار کرد: کاهش مصرف سوخت تنها از مسیر تغییر نوع سوخت دنبال نمی‌شود و ارتقای فناوری موتور و قوای محرکه نیز در این زمینه ضروری است.

وی افزود: بر همین اساس، خانواده جدیدی از موتور در سایپا طراحی شده که در سه مدل عرضه خواهد شد. یکی از این مدل‌ها تنفس طبیعی و دو مدل دیگر توربوشارژ هستند.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: در اولویت نخست، نسخه متناسب این خانواده موتور در محصولات پلتفرم شاهین مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن، محصولات مبتنی بر پلتفرم‌های جدید نیز به این موتور مجهز خواهند شد.

به گفته وی، در طراحی این خانواده موتور از فناوری‌های جدید تولید و توسعه استفاده شده و هدف، دستیابی به موتورهای احتراق داخلی با مصرف سوخت کمتر و بهره‌وری بالاتر است.

رادمنش گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در نیمه دوم سال ۱۴۰۶ محصول مجهز به موتور توربوشارژ عرضه خواهد شد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۷ نیز محصول دیگری با استفاده از این خانواده موتور و بر پایه یک پلتفرم جدید به بازار می‌آید.

وی افزود: هدف‌گذاری سایپا این است که تا سال ۱۴۰۹ بخش قابل توجهی از تیراژ تولید شرکت با این خانواده موتور جایگزین موتورهای فعلی شود.

برنامه سایپا برای توسعه خودروهای هیبریدی و پلاگین‌هیبرید

قائم‌مقام سایپا با اشاره به ضرورت توسعه خودروهای برقی و هیبریدی گفت: کاهش مصرف سوخت نمی‌تواند صرفاً بر موتورهای احتراق داخلی متکی باشد و حرکت به سمت خودروهای برقی و هیبریدی نیز باید دنبال شود.

رادمنش اظهار کرد: سایپا طی سال‌های گذشته پروژه‌های مختلفی را در این حوزه بررسی کرده و در حال حاضر تولید محصول پلاگین‌هیبریدی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره محصول جدید سایپا بر پایه پلتفرم آریا گفت: نمونه اولیه این محصول رونمایی شده و اکنون وارد مرحله تولید آزمایشی شده است. رمپ افزایش تولید این محصول آغاز شده و زنجیره تأمین آن نیز آماده است.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: تعدادی از خودروهای اولیه برای انجام آزمایش‌های جاده‌ای در اختیار مجموعه قرار خواهد گرفت تا تست‌های لازم روی آنها انجام شود. برنامه‌ریزی شده است عرضه این محصول به مشتریان از ابتدای سال آینده آغاز شود و تلاش می‌کنیم در صورت امکان، تحویل آن زودتر از زمان‌بندی تعیین‌شده انجام شود.

تمرکز بر جبران عقب‌ماندگی تحویل خودرو

رادمنش با تأکید بر اهمیت حفظ مشتریان و نیروی انسانی اظهار کرد: دو موضوع در سایپا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نخست، تحویل به‌موقع خودرو به مشتریان و جبران عقب‌افتادگی‌های ایجادشده و دوم، حفظ اشتغال و معیشت نیروی کار وابسته به صنعت خودرو.

وی افزود: برنامه افزایش تولید در حال اجراست و تلاش می‌کنیم تا پایان سال بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی‌های تولید و تحویل جبران شود. در حوزه نیروی کار نیز مدل‌های مالی به‌گونه‌ای طراحی شده که اشتغال و زنجیره تأمین با مشکل مواجه نشود.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: تحریم‌ها طبیعتاً بر زنجیره تأمین اثرگذار است، اما برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت این شرایط انجام شده است.

کاهش وابستگی محصولات جدید به واردات

رادمنش در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بروز مشکل در تأمین قطعات محصولات جدید گفت: محصولات جدید به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که وابستگی آنها به خارج از کشور تا حد امکان کاهش پیدا کند.

وی افزود: اگر قرار بود خودروهای وارداتی یا محصولاتی با وابستگی بالا در داخل تولید شوند، میزان وابستگی به خارج بسیار بیشتر بود؛ بنابراین در محصولات جدید تلاش شده است از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.

قائم‌مقام سایپا درباره داخلی‌سازی قوای محرکه و باتری نیز گفت: در حوزه قوای محرکه ظرفیت‌های داخلی وجود دارد و مرکز تحقیقات سایپا نیز پیش از این پروژه‌هایی را در زمینه ساخت باتری دنبال کرده است.

وی ادامه داد: دانش طراحی پک باتری اکنون در اختیار مرکز تحقیقات سایپا قرار دارد و فرآیند ساخت داخل باتری نیز آغاز شده است. البته برای اقتصادی شدن تولید باتری باید به مقیاس اقتصادی دست یافت و در صورت حمایت دولت، امکان افزایش تیراژ و کاهش بیشتر وابستگی فراهم خواهد شد.

امکان استفاده مشترک خودروسازان از پلتفرم‌ها

قائم‌مقام سایپا با اشاره به امکان توسعه پلتفرم‌های مشترک میان خودروسازان اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو در ایران، پایین بودن تیراژ اقتصادی تولید است که موجب افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش مزیت رقابتی می‌شود.

رادمنش افزود: محصولات در حال توسعه از نظر مشخصات مهندسی قابلیت پاس کردن استانداردهای مورد نیاز را دارند و می‌توان در سال‌های آینده از ظرفیت پلتفرم‌های موجود استفاده بیشتری کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سایپا و پارس‌خودرو گفت: در این مجموعه‌ها پلتفرم‌های مناسبی وجود دارد و می‌توان برای افزایش تیراژ و استفاده اقتصادی‌تر از این ظرفیت‌ها، محصولات مختلفی را روی آنها توسعه داد.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: در صورت افزایش تیراژ محصولاتی مانند آریا، آریانو و مدل پلاگین‌هیبرید، این امکان وجود دارد که پارس‌خودرو نیز در تولید برخی از این محصولات مشارکت کند؛ محصولاتی که قابلیت پاس کردن استانداردهای مورد نیاز را دارند.

رادمنش درباره ظرفیت پلتفرم سایپا در کاشان نیز گفت: این پلتفرم از نظر مهندسی قابلیت استفاده مشترک را دارد و از نظر فنی مانعی برای تولید محصول مشترک میان خودروسازان وجود ندارد؛ هرچند از نظر اقتصادی و مدیریتی باید توافقات لازم میان شرکت‌ها انجام شود.

وی افزود: در برخی موارد ممکن است خودروسازان در یک سگمنت یا بازه قیمتی محصولات مشابهی داشته باشند که در این شرایط، هماهنگی مدیریتی و تعیین منافع مشترک ضروری است.

قائم‌مقام سایپا تأکید کرد: به‌ویژه در حوزه خودروهای هیبریدی، همکاری میان خودروسازان می‌تواند مؤثر باشد و علاوه بر موتور، در بخش گیربکس و سایر اجزای قوای محرکه نیز افزایش تیراژ و کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد.

برنامه سایپا برای افزایش تولید

رادمنش در پایان با اشاره به برنامه‌های سایپا برای افزایش تولید گفت: این شرکت تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تیراژ تولید را افزایش داده و بخشی از عقب‌ماندگی‌های ایجادشده را جبران کند.

وی افزود: توسعه محصولات جدید، کاهش مصرف سوخت، افزایش داخلی‌سازی، حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و پلاگین‌هیبرید و استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های موجود، مجموعه اقداماتی است که سایپا برای پاسخ به نیاز بازار و شرایط جدید صنعت خودرو دنبال می‌کند.