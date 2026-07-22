به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، حسن قرهیی با اشاره به شرایط دشوار صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: انفجار بندر شهید رجایی، تحمل دو جنگ تحمیل شده، ناترازی انرژی، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیتهای تأمین، تولید کل صنعت خودرو را حدود ۲۸ درصد کاهش داد، اما ایرانخودرو نهتنها افت تولید نداشت، بلکه توانست با تولید ۵۵۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ تولید خود را حدود سه درصد افزایش دهد و سهمش از تولید خودروهای سواری کشور به ۵۸ درصد برساند. این عدد در بهار ۱۴۰۵ برای گروه سواری و وانت به ۶۷ درصد رسید.
قرهیی مهمترین عوامل خروج از زیان را مدیریت هزینهها، اصلاح ساختار شرکت، ساماندهی شرکتهای زیرمجموعه، کاهش تنوع قطعات، بهینهسازی خریدهای داخلی و خارجی و تمرکز بر افزایش داخلیسازی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته تنها از محل مدیریت خریدهای خارجی حدود ۵۰ میلیون دلار صرفهجویی محقق شده است. معتقدیم سودآوری زمانی ارزشمند است که بر پایه بهرهوری شکل بگیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو با تاکید بر اینکه کیفیت مهمترین مطالبه مشتریان است، اظهار کرد: شاخص تعویض قطعات در دوره گارانتی ۴۳ درصد و مراجعات به تعمیرگاهها ۲۴ درصد کاهش یافته که نشان میدهد اقدامات کیفی از مرحله شعار عبور کرده و آثار آن در عملکرد محصولات قابل مشاهده است. حتی برای مراجعه گیربکس به تعمیرگاه در پیمایش کمتر از ۱۰ هزار کیلومتر خودرو را تعویض میکنیم.
وی از برنامه گسترده توسعه محصول نیز خبر داد و گفت: عرضه سورن با موتور TU۵P، تارا توربوشارژ، شوال ۲، سفیر R۷، خودرو ۲۰۷ فیسلیفت و تارا هیبریدی در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، ۲۰۷ فیسلیفت با چهار سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر گارانتی و تارا توربو با سه سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر گارانتی عرضه خواهند شد.
وی ادامه داد: خودرو ۲۰۷ پرطرفدارترین خودرو داخلی است که مدل فیس لیفت آن با با گیربکس جدید و طراحی داخلی متفاوت و ظاهری اسپرت تا ابتدای سال آینده به صورت اتوماتیک عرضه خواهد شد.
قرهیی افزود: راهبرد ایرانخودرو در سال ۱۴۰۵ تمرکز بر توسعه موتورهای کممصرف، گیربکسهای نسل جدید، خودروهای هیبریدی و ارتقای مستمر کیفیت خواهد بود تا محصولات شرکت از نظر قوای محرکه، مصرف سوخت و تجربه رانندگی در سطح رقابتیتری قرار گیرند و این چیزی است که مردم درنظرسنجی های انجام شده خواهان آن بودند.
نظر شما