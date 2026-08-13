نوین: افزایش قیمت سوخت تنها راهکار مدیریت مصرف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دولت از یک سو اعلام می‌کند منابع کافی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بنزین مصرفی کشور را ندارد و از سوی دیگر، عرضه ارزان سوخت به افزایش قاچاق و تشدید الگوی مصرف نادرست منجر شده است.

وی افزود: با وجود این شرایط، هرگونه تصمیم برای تغییر قیمت سوخت باید پس از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم اتخاذ شود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت بنزین و حرکت شهروندان به سمت استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، این پرسش مطرح است که آیا ناوگان اتوبوسرانی و متروی شهرها ظرفیت پذیرش مسافران جدید را دارند یا خیر که پاسخ در شرایط فعلی منفی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جامعه ظرفیت تصمیم‌های ناگهانی و فاقد پشتوانه کارشناسی را ندارد، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند شهرداری‌های کشور را به اختصاص سهم بیشتری از بودجه و درآمدهای خود برای توسعه حمل‌ونقل عمومی مکلف کند.

نوین ادامه داد: خرید اتوبوس‌های برقی، ایجاد زیرساخت و جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی، نوسازی ناوگان تاکسیرانی و توسعه خطوط مترو باید در یک برنامه منسجم دنبال شود و شهرداری‌ها نیز سهم بیشتری از منابع خود را به خرید و نوسازی اتوبوس‌ها اختصاص دهند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تولید خودروهای هیبریدی در کشور اظهار کرد: صنعت خودروسازی ایران در زمینه عرضه خودروهای هیبریدی و هیبریدی پلاگین از بسیاری از کشورها عقب مانده است، اما برای جبران این عقب‌ماندگی هنوز فرصت وجود دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تأکید کرد: خودروسازان داخلی باید به سمت تولید و توسعه فناوری خودروهای هیبریدی حرکت کنند تا مصرف بنزین کاهش یابد؛ اگر این روند از سال‌های گذشته آغاز شده بود، امروز میزان مصرف سوخت کشور می‌توانست به شکل قابل توجهی پایین‌تر باشد.

نوین با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت به‌تنهایی راهکار مدیریت مصرف نیست، خاطرنشان کرد: نگاه تک‌بعدی به موضوع سوخت می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند و دولت زمانی می‌تواند انتظار همراهی مردم با اصلاح قیمت‌ها را داشته باشد که ابتدا حمل‌ونقل عمومی را به‌عنوان جایگزین خودروهای شخصی تقویت کند.

وی افزود: در بلندمدت باید خودروهای هیبریدی و هیبریدی پلاگین جایگزین خودروهای پرمصرف شوند و همزمان برای تاکسی‌های اینترنتی نیز سیاست‌های حمایتی از جمله اختصاص سهمیه سوخت و مشوق‌های لازم برای استفاده از سوخت‌های جایگزین در نظر گرفته شود.