رونمایی از تندیس ویژه جشنواره گردوی سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری جشنواره گردوی شهرستان سلسله، از تندیس ویژه این رویداد نیز رونمایی شد؛ تندیسی که در طراحی آن نقشه جغرافیایی شهرستان سلسله بر پیکره گردو حک شده است تا این محصول شاخص با هویت سرزمینی خود پیوند بخورد.

پیوند محصول، جغرافیا و هویت محلی

این تندیس نمادی از تلاش برای پیوند میان محصول، جغرافیا و هویت محلی است؛ چراکه گردوی سلسله تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی و هویت تولیدی این شهرستان به شمار می‌رود.

حک شدن نقشه شهرستان سلسله بر پیکره تندیس گردو، بر تعلق این محصول به سرزمین تولید آن تأکید دارد و می‌تواند به تقویت هویت بصری و محلی گردوی سلسله کمک کند.

تندیس جشنواره؛ بخشی از مسیر برندسازی گردو

رونمایی از این تندیس را می‌توان یکی از جلوه‌های هویتی جشنواره گردو دانست؛ اقدامی که در کنار رونمایی از تمبر جشنواره و تجلیل از باغداران نمونه با اهدای «گردوی زرین»، با هدف تثبیت نام و نشان گردوی سلسله در ذهن مخاطبان انجام شده است.

مجموعه این اقدامات، از ظرفیت‌های فرهنگی و نمادین جشنواره برای معرفی محصول و تقویت مسیر برندسازی آن بهره می‌گیرد؛ مسیری که می‌تواند در کنار ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، به معرفی گسترده‌تر گردوی سلسله کمک کند.

گردوی سلسله؛ محصولی با هویت سرزمینی

حک شدن نقشه شهرستان بر تندیس گردو، پیامی روشن درباره هویت این محصول دارد؛ گردویی که از باغ‌های سلسله به بازار می‌رسد، می‌تواند با نام و هویت همین سرزمین شناخته شود.

در این نگاه، جشنواره گردو تنها رویدادی برای معرفی یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بستری برای پیوند میان تولید، فرهنگ، جغرافیا و هویت محلی و معرفی ظرفیت‌های شهرستان سلسله به مخاطبان و گردشگران است.