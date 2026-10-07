https://mehrnews.com/x3dgy6 ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6971381 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ دویست و بیست و یکمین شب اتحاد مردم اسفراین اسفراین- شب ۲۲۱ در میدان اتحاد اسفراین، با حضور پرشور شهروندان، به شبی پر از حماسه و همدلی تبدیل شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6971381 کپی شد مطالب مرتبط قدردانی مردم اسفراین از جانبرکفان فراجا در تجمعات مردمی برگزاری رزمایش جانفدا در اسفراین مردم اسفراین در شب ۲۱۹ وحدت و ایستادگی را به نمایش گذاشتند ۲۱۸ شب از خروش مردم ولایی اسفراین گذشت دویست و هجدهمین حضور خودجوش صاحبان انقلاب در تجمعات شبانه شیروان برچسبها اسفراین تجمع مردمی ایران
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