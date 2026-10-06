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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

برگزاری رزمایش جان‌فدا در اسفراین

برگزاری رزمایش جان‌فدا در اسفراین

اسفراین- رزمایش سراسری «جان‌فدا» صبح سه‌شنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرستان اسفراین برگزار شد.

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کد مطلب 6969429

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