https://mehrnews.com/x3dfKg ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷ کد مطلب 6969429 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷ برگزاری رزمایش جانفدا در اسفراین اسفراین- رزمایش سراسری «جانفدا» صبح سهشنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرستان اسفراین برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6969429 کپی شد مطالب مرتبط مردم اسفراین در شب ۲۱۹ وحدت و ایستادگی را به نمایش گذاشتند رژه خودرویی جانفدایان در خراسان شمالی قدردانی مردم اسفراین از جانبرکفان فراجا در تجمعات مردمی ۲۱۸ شب از خروش مردم ولایی اسفراین گذشت دویست و بیست و یکمین شب اتحاد مردم اسفراین دویست و هجدهمین حضور خودجوش صاحبان انقلاب در تجمعات شبانه شیروان ۲۲۲ شب پایداری؛ اسفراین حماسه ساز شد جای خالی یک پدر؛ روایت خانواده شهید فراجا در هفته نیروی انتظامی دویست و هفدهمین شب تجمع مردمی اسفراین برگزار شد اسفراینیها دویست و شانزدهمین شب را هم در خیابانها ایستادند برچسبها جانفدا اسفراین ایران
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