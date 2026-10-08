مسیر موفقیت رتبه ۱۰ ریاضی؛ برای کنکور زندگی تعطیل نشد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: اوستا نوشیروانپور، رتبه ۱۰ کنکور ریاضی ۱۴۰۵، از مسیری می‌گوید که از ابتدای پایه دهم با استمرار آغاز شد و بدون حذف ورزش، موسیقی، خوشنویسی و ارتباط با مدرسه ادامه یافت؛ روایتی که در آن پدر و مادرش به جای افزایش فشار، آرامش خانه را مهم‌ترین پشتوانه مسیر تحصیلی او می‌دانند.

اوستا نوشیروانپور، دانش‌آموز دبیرستانی قائمشهر و رتبه ۱۰ کنکور ریاضی ۱۴۰۵، مسیر موفقیت خود را از ابتدای پایه دهم آغاز کرد؛ اما آنچه روایت او را متفاوت می‌کند این است که در این مسیر تلاش نکرد همه چیز را به کنکور گره بزند. درس خواند، اما ورزش را کنار نگذاشت؛ برای کنکور آماده شد، اما موسیقی و خوشنویسی نیز در زندگی‌اش باقی ماند و حتی در سال دوازدهم ارتباطش با مدرسه را حفظ کرد.

اوستا می‌گوید هدفش از ابتدا رتبه برتر نبوده و می‌خواسته در روز پایان آزمون مطمئن باشد که تمام توان خود را به کار گرفته است.

می‌خواستم نهایت تلاشم را کرده باشم

اوستا درباره نقطه آغاز این مسیر می‌گوید: هدفم هیچ‌وقت این نبود که حتماً رتبه برتر شوم. همیشه دوست داشتم حداکثر توان خودم را داشته باشم و بعد خیالم راحت باشد که نهایت سعی خودم را کرده‌ام.

او مطالعه جدی خود را از ابتدای کلاس دهم آغاز کرد و این روند تا زمان برگزاری کنکور ادامه داشت. به گفته او، از همان ابتدا تلاش کرده برنامه‌ای مستمر و دقیق داشته باشد و مطالعه را به ماه‌های پایانی و روزهای نزدیک به آزمون موکول نکند.

اما برنامه زندگی او فقط شامل درس نبود. ورزش، خوشنویسی و موسیقی نیز در کنار درس ادامه داشت و این فعالیت‌ها حتی در پایه دوازدهم نیز کاملاً حذف نشدند.

نوشیروانپور درباره این رویکرد می‌گوید: اینکه سال‌های منتهی به کنکور همه چیز را کنار بگذاریم و فقط درس بخوانیم، به نظرم حرف اشتباهی است. حداقل با تجربه‌ای که خودم داشتم، فکر می‌کنم لازم نیست آدم همه چیز را کنار بگذارد.

کتاب درسی را باید عمیق خواند

رتبه ۱۰ کنکور ریاضی درباره شیوه مطالعه نیز بر اهمیت کتاب درسی تأکید می‌کند. او می‌گوید: دانش‌آموز باید کتاب را دقیق، عمیق و مفهومی مطالعه کند و مطالب را به خوبی درک کند؛ در کنار آن هم برای آمادگی تستی کنکور، استفاده از منابع تست خارج از کتاب ضروری است.

نوشیروانپور در سال دوازدهم نیز ارتباط خود را با مدرسه قطع نکرد. او در کلاس‌های دبیران شرکت می‌کرد و در آزمون‌های مدرسه نیز حضور داشت.

او درباره این تصمیم می‌گوید: کلاس‌های دبیرانمان را تا اواخر سال می‌رفتم و در آزمون‌هایی که مدرسه برگزار می‌کرد شرکت می‌کردم. تقریباً مطالعه کاملاً خودخوان نداشتم و ارتباطم با مدرسه قطع نشد.

وقتی خسته می‌شدم، با خانواده و دوستانم صحبت می‌کردم

مسیر سه‌ساله کنکور طبیعتاً روزهای سخت و خستگی نیز داشته است. اوستا درباره این روزها می‌گوید: بعضی وقت‌ها با دوستانم صحبت می‌کردم و بعضی وقت‌ها با پدر و مادرم درد دل می‌کردم.

او برای عبور از لحظات سخت، تلاش می‌کرد به خودش یادآوری کند که بخش عمده مسیر را پشت سر گذاشته و تنها قسمت کمی از آن باقی مانده است.

نوشیروانپور می‌گوید: به خودم می‌گفتم این برنامه را تا اینجا انجام داده‌ای، فقط یک مقدارش مانده و همین مقدار را هم می‌توانی انجام بدهی و پشت سر بگذاری.

او درباره مهم‌ترین عوامل موفقیتش نیز یک نفر را جدا نمی‌کند و می‌گوید: خیلی سخت است بخواهم یک نفر را انتخاب کنم. پدرم، مادرم، مشاورم و معلم‌ها هرکدام در این مسیر نقش داشتند و در نهایت مجموعه‌ای از عوامل به من کمک کردند.

نوشیروانپور سهم خانواده را در موفقیت خود بسیار زیاد می‌داند و می‌گوید: اینکه آدم بداند پدر و مادرش پشتیبان و همراه او هستند و وقتی خسته می‌شود تکیه‌گاهی دارد که بتواند با آنها صحبت کند، عامل مهمی است.

خبر رتبه را وسط کلاس رانندگی شنیدم

اعلام نتیجه نیز برای او در شرایطی متفاوت اتفاق افتاد.اوستا درباره آن لحظه می‌گوید: کلاس رانندگی بودم و وسط خیابان قرار داشتم که یک نفر به من زنگ زد و خبر رتبه‌ام را شنیدم. اولین کسانی که خبر دادم پدر و مادرم بودند.

آرامش خانه بخشی از وظیفه والدین است

پدر اوستا، موفقیت فرزندش را نتیجه یک عامل واحد نمی‌داند و نقش خانواده، مدرسه، معلمان و مشاور را در کنار یکدیگر مؤثر می‌داند.او درباره نقش والدین می‌گوید: بچه‌ها رفتار و کلام پدر و مادر را بسیار دقیق‌تر از چیزی که ما تصور می‌کنیم رصد می‌کنند و از آنها الگو می‌گیرند.

پدر اوستا مهم‌ترین ارزش‌هایی را که تلاش کرده در خانواده دنبال کند، زندگی آگاهانه و مسئولیت‌پذیری می‌داند و می‌گوید: اگر توانسته باشم به عنوان یک پدر نکته‌ای را به فرزندانم منتقل کنم، همین زندگی آگاهانه و مسئولیت‌پذیری است.

او درباره وظیفه خانواده در سال‌های حساس تحصیل فرزندش نیز می‌گوید: هر کسی که تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرد باید بداند یکی از وظایفش فراهم کردن آرامش برای فرزند است. من این را جزو وظایف خودم می‌دانم.

به گفته پدر اوستا، خانواده در این سال‌ها تلاش کرده است محیطی سالم، امن و آرام برای او فراهم کند تا بتواند مسیر تحصیلی خود را با تمرکز ادامه دهد.

خانه را قرنطینه نکردیم

یکی از نکات مورد تأکید پدر اوستا این است که خانواده تلاش نکرد فضای خانه را کاملاً از زندگی واقعی جدا کند.او می‌گوید: وقتی قرار است یک خانواده برای رسیدن به یک هدف کار تیمی انجام دهد، همه چیز باید حول آن هدف برنامه‌ریزی شود؛ اما در عین حال قرار نیست محیط زندگی کاملاً استریل و ایزوله باشد.

پدر اوستا ادامه می‌دهد: ما می‌دانستیم زندگی واقعی دقیقاً آن‌طور که آدم می‌خواهد پیش نمی‌رود و بچه باید یاد بگیرد با شرایط واقعی زندگی هم مواجه شود.

از نگاه او، قرار نیست دانش‌آموز برای رسیدن به یک هدف بزرگ، تمام بخش‌های دیگر زندگی را قربانی کند.او می‌گوید: ما نمی‌خواستیم فقط یک بعد از زندگی او پیش برود. قرار بود هدف داشته باشد و برای رسیدن به آن تلاش کند، اما جنبه‌های دیگر زندگی که ارزش و رنگ زندگی هستند نیز حفظ شوند.

به همین دلیل، ورزش، موسیقی و سایر فعالیت‌های اوستا نیز در کنار درس ادامه پیدا کرد.

پدر اوستا همچنین به پیشینه علمی خانواده اشاره می‌کند. او می‌گوید: هم پدربزرگ و هم مادربزرگ اوستا از معلمان باسابقه و خوشنام بودند و پدربزرگ دیگرش نیز از نخستین داروسازان معتبر و خوشنام استان بود.

به اعتقاد او، رشد کودک در چنین محیطی می‌تواند بر خودباوری او اثر بگذارد.

پدر اوستا می‌گوید: وقتی یک بچه در یک محیط علمی و معتبر رشد می‌کند، این فضا می‌تواند به خودباوری او کمک کند و این امید را در او ایجاد کند که می‌تواند ادامه‌دهنده مسیر بزرگان خانواده باشد.

مادر اوستا؛ پشتکار خودش مهم‌ترین دلیل موفقیت بود

مادر اوستا در ارزیابی مسیر موفقیت فرزندش، بیش از هر چیز روی پشتکار خود او تأکید دارد. او می‌گوید: پشتکار خودش قطعاً مهم‌ترین دلیل موفقیتش بود. در کنار آن، معلم‌های بسیار خوب، مشاور خوب و در نهایت آرامشی که در محیط خانه وجود داشت، تأثیر زیادی داشت.

مادر اوستا معتقد است محیط خانه باید برای دانش‌آموز فضایی امن و آرام باشد تا بتواند بدون فشارهای اضافی مسیر خود را ادامه دهد، او درباره نقش خانواده می‌گوید: خانواده باید در کنار فرزندش باشد و از او حمایت کند. مهم است که دانش‌آموز بداند وقتی خسته می‌شود، پدر و مادرش در کنارش هستند و می‌تواند به آنها تکیه کند.

از نگاه مادر اوستا، موفقیت فرزندش حاصل یک اتفاق کوتاه‌مدت نبوده و پشتکار او در کنار حمایت خانواده و همراهی مدرسه و معلمان، این مسیر را شکل داده است.

توصیه اوستا به داوطلبان؛ استمرار

اگر قرار باشد اوستا تمام تجربه سه سال گذشته را در یک توصیه برای دانش‌آموزانی خلاصه کند که در سال‌های آینده قرار است کنکور بدهند، پاسخ او روشن است: استمرار.او می‌گوید: مهم‌ترین چیزی که می‌تواند دانش‌آموزان را از هم جدا کند این است که استمرار داشته باشند و کارشان را ادامه دهند.

مسیر او نیز بر همین اساس شکل گرفت؛ از ابتدای دهم شروع کرد، برنامه‌اش را ادامه داد، در کنار درس زندگی خود را حفظ کرد و تا روز آزمون از مسیر خارج نشد.

هشت رتبه تک‌رقمی سهم مازندران از کنکور ۱۴۰۵

موفقیت اوستا نوشیروانپور در کنار عملکرد دیگر داوطلبان مازندرانی، کارنامه قابل توجهی را برای این استان در کنکور ۱۴۰۵ رقم زده است. با اضافه شدن دو رتبه تک‌رقمی در گروه آزمایشی هنر، شمار رتبه‌های تک‌رقمی مازندران به هشت نفر رسید.

در گروه علوم ریاضی و فنی، اشکان کریمی از قائمشهر رتبه نخست، امیرکیان رئیسی‌بهان از آمل رتبه دوم، امیرحسین جعفری از بابل رتبه سوم و نیلسا حیدریان از آمل رتبه پنجم کشور را به دست آوردند. در گروه علوم انسانی نیز **محمدحسین تقدیسی از قائمشهر رتبه چهارم کشور را کسب کرد.

در ادامه این موفقیت‌ها، فاطمه یوسفی از هنرستان فنی‌وحرفه‌ای بعثت ناحیه ۲ ساری در گروه هنر رتبه ششم کشوریو نرگس نصرالله‌پور از هنرستان فنی‌وحرفه‌ای پروین اعتصامی بابل رتبه هشتم کشوریرا به دست آوردند.

به این ترتیب، شمار رتبه‌های تک‌رقمی مازندران در کنکور ۱۴۰۵ به هشت نفر رسید؛ موفقیتی که دامنه آن از گروه ریاضی و علوم انسانی تا گروه هنر و از مدارس استعدادهای درخشان تا هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای را دربر گرفته است.