به گزارش خبرنگار مهر، در گروه علوم ریاضی و فنی، دانش‌آموزان مازندرانی توانستند سه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهند؛ به‌طوری که اشکان کریمی از قائم‌شهر رتبه اول، امیرکیان رئیسی‌بهان از آمل رتبه دوم و امیرحسین جعفری از بابل رتبه سوم این گروه را کسب کردند.

همچنین نیلسا حیدریان از آمل موفق به کسب رتبه پنجم کشور در گروه علوم ریاضی و فنی شد و اوستا نوشیروان‌پور از قائم‌شهر نیز در جایگاه دهم کشور قرار گرفت.

در گروه علوم انسانی نیز محمدحسین تقدیسی از قائم‌شهر با کسب رتبه چهارم کشور، یکی دیگر از رتبه‌های تک‌رقمی کنکور ۱۴۰۵ را به نام مازندران ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، کسب سه رتبه نخست گروه علوم ریاضی و فنی و در مجموع ۶ رتبه تک‌رقمی، از جمله دستاوردهای دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان مازندران در آزمون سراسری امسال به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و جامعه فرهنگی استان، این نتایج را نشان‌دهنده ظرفیت علمی و تلاش دانش‌آموزان مازندرانی دانست.

وی همچنین از زحمات معلمان و خانواده‌ها در مسیر موفقیت این دانش‌آموزان قدردانی کرد و برای رتبه‌های برتر کنکور در ادامه مسیر تحصیلی و علمی آرزوی موفقیت کرد.

موفقیت دانش‌آموزان مازندرانی در کنکور امسال در حالی رقم خورده است که بخش قابل توجهی از رتبه‌های برتر استان از مدارس استعدادهای درخشان و شهرهای مختلف مازندران هستند.

ظرفیت علمی مازندران بالا است

احمد فاطمی رئیس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی با تبریک موفقیت دانش‌آموزان این استان در کنکور سراسری ۱۴۰۵، کسب ۶ رتبه تک‌رقمی توسط جوانان مازندرانی را نشانه‌ای از ظرفیت بالای علمی و استعدادهای این استان دانست.

احمد فاطمی در پیامی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان مازندران در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درخشش دانش‌آموزان این استان بار دیگر نام مازندران را در میان برترین‌های علمی کشور مطرح کرد.