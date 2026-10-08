افتتاح مدرسه ۹ کلاسه شهید پیری در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، امیر لامعی جوان صبح پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح مدرسه شهید امیر سرتیپ علی پیری اردبیل، با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه‌ای که امروز، ، با حضور قائم پناه معاون رئیس‌جمهور، افتتاح شد، مدرسه‌ای ۹ کلاسه است که ۴۷ میلیارد تومان اعتبار بازسازی هزینه شده است.

وی افزود: این مدرسه به نام سردار شهید امیر سرتیپ علی پیری، از شهدای پدافند در جنگ اخیر، نام‌گذاری شده است و ان‌شاءالله با ظرفیت ۲۶۰ دانش‌آموز تحویل آموزش‌وپرورش می‌شود. این مدرسه دارای امکانات هوشمندسازی کلاس‌ها به‌صورت کاملاً انجام‌شده، همچنین انرژی خورشیدی و سایر تجهیزات نوین آموزشی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت:مدرسه در حال آماده‌سازی برای مهرماه امسال است. از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال، ۹۸ مدرسه با ۳۳۲ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

لامعی جوان ادامه داد: هم‌اکنون حدود ۶۸۰ کلاس درس در سطح استان اردبیل در حال اجرا داریم که بخشی از آن‌ها برنامه‌ریزی شده است تا مهرماه به ۱۴۶ کلاس برسد و سرانه استان از متوسط سرانه کشور بالاتر خواهد رفت.