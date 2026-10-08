نهاوند نیازمند سردخانه ۳۰ هزار تنی برای نگهداری سیب است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند مجتبی بیرانوند صبح پنج شنبه در آیین افتتاح سردخانه ۲ مداره «دُر دانه خزل» ضمن خیرمقدم به استاندار همدان، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و شهرستانی و اصحاب رسانه از حضور و توجه ویژه استاندار همدان به این شهرستان قدردانی کرد و گفت: سفرهای متعدد استاندار به نهاوند نشان‌دهنده نگاه ویژه ایشان به مسائل و ظرفیت‌های این شهرستان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان اظهار کرد: نهاوند از قطب‌های تولید سیب در استان همدان به شمار می‌رود و حدود ۷۰ درصد از تولید سیب استان در این شهرستان انجام می‌شود و براساس برآوردهای کارشناسی برای نگهداری این محصول به حدود ۳۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای نیاز داریم.

فرماندار نهاوند افزود: با افتتاح سردخانه ۲ مداره «دردانه خزل» بخش قابل توجهی از نیاز شهرستان نهاوند به زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی تامین می‌شود و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی کمبود حدود ۱۵ هزار تنی ظرفیت سردخانه‌ای شهرستان نیز برطرف شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی سراب‌های نهاوند این مسئله را از مطالبات دیرینه و به حق مردم شهرستان دانست و بیان کرد: امیدواریم با پیگیری و حمایت استاندار همدان و همراهی مسئولان استانی، اقدامات موثری برای تحقق این مطالبه انجام شود.

سرمایه‌گذاری ۱۱۵.۵ میلیارد تومانی برای احداث سردخانه دردانه خزل

مدیرعامل شرکت دُر دانه خزل در این مراسم اظهار کرد: پروژه سردخانه دردانه خزل در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هزار مترمربع احداث شده و برای اجرای آن تاکنون ۱۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

ایمانعلی سراقی با بیان اینکه در راستای ساخت این سردخانه مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید دریافت شده است، گفت: این پروژه در حال حاضر زمینه اشتغال مستقیم ۱۳ نفر را فراهم کرده است.

وی در ادامه درباره محصولات قابل نگهداری در این سردخانه بیان کرد: محصولاتی از جمله سیب، سبزیجات، سیب‌زمینی و سایر محصولات کشاورزی در این مجموعه نگهداری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت دُر دانه خزل با بیان اینکه سردخانه دردانه خزل به صورت ۲ مداره طراحی و احداث شده است، گفت: این مجموعه قابلیت نگهداری محصولات در هر ۲ شرایط بالای صفر و زیر صفر را دارد و در حال حاضر فاز نخست پروژه با ظرفیت ۲ هزار تن به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت دردانه خزل هدف از اجرای این پروژه را حمایت از کشاورزان و باغداران منطقه عنوان کرد و افزود: هدف اصلی ما از احداث این مجموعه ارائه خدمات مناسب به کشاورزان و باغداران شهرستان و ایجاد زیرساختی برای نگهداری محصولات کشاورزی است.

سراقی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه این مجموعه بتوانیم گامی موثر در حمایت از بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان برداریم و زمینه اشتغال و درآمد پایدار برای نیروهای بومی منطقه را فراهم کنیم.