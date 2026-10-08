«فصل شیرین» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه داستانی «فصل شیرین» از مصوبات پیچینگ انجمن سینمای جوانان دفتر رودبار است که به تازگی مراحل فنی پس تولید را به پایان رسانده و آماده نمایش شده است.

داستان این فیلم در یک شب طوفانی رخ می‌دهد که شیرین مهمترین تصمیم عمرش را در آن می‌گیرد و مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد.

شیرین محسنی در این فیلم بازی کرده است.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سهیلا پورمحمدی، تهیه‌کننده: سجاد نصرالهی نسب، مشاور کارگردان:رضا پردل، مشاور تهیه: حامد نورالهی، مدیر فیلمبرداری: محدرضا شعبان‌پور، مدیر صدابرداری: فرشید احمدی، تدوین: پریسا پروین نیا، مدیر تولید:افشین رئوفی، برنامه ریز: سروش امتیاز، عکاس: رضا رشیدی فر، منشی صحنه: ملیکا یوسفی، طراحی و صداگذاری: سامان شهامت، آهنگساز: پیام آزادی، طراحی گریم:هادی لطفی، مجری گریم: نیلوفر نوبخت، طراح صحنه و لباس: سهیلا پورمحمدی، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، سرپرست جلوه های بصری: مهدی شیخ طادی، اصلاح رنگ: محراب مشهدبان، مدیرتدارکات: مرتضی کشاورز، گروه نور:مهدی براتی، حمیدرضا ده‌حقی، حسین نصیری، مصطفی قنبرزاده، پشتیبانی فنی: فیلمخانه.