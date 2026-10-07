اولین پزشک زن کالبدشکاف ایران در «شب هول»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، پوستر فیلم کوتاه «شب هٌول» به کارگردانی محمدرضا مرادی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، همزمان با راهیابی این فیلم به بخش ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با طراحی حامد کاظمی رونمایی شد.

فیلم کوتاه «شب هٌول» با روایتی تاریخی و رازآلود در ژانر وحشت، مخاطب را به تهران سال ۱۳۲۷ می‌برد جایی که نصرت‌الملوک کاشانچی، نخستین پزشک زن کالبدشناس ایرانی برای انجام نخستین کالبدشکافی خود به سردخانه‌ای متروک فراخوانده می‌شود. با پیش رفتن شب، نشانه‌هایی عجیب در جسد و فضای سردخانه آشکار می‌شود و نصرت‌الملوک را با خاطرات و ترس‌هایی مواجه می‌کند که سال‌ها در وجودش سرکوب شده‌اند. او در طول این شب مرموز باید پیش از طلوع صبح، با ترس‌های خود روبه‌رو شود.

«شب هٌول» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در آن ملیسا ذاکری، آرش اشاداد و محمدرضا صولتی نقش‌آفرینی می‌کنند.

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، مدیر صدابرداری: علی کیان‌ارثی، طراحی و ترکیب صدا: احسان افشاریان، تدوین: محمدرضا مرادی، آهنگساز: رضا اطمینان، طراح صحنه: رستگار محمدی، طراح لباس: مهتاب تقی‌زاده، طراح گریم: سعید سام، اصلاح رنگ و نور: احسان واثقی، جلوه‌های ویژه: حسین وهاج، مدیر تولید: سجاد بابایی، طراح بدلکاری: امیر میرآخورلی، منشی صحنه: یاسمن بخشی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار کارگردان: سعید بیات، مدیر مالی: الهه حسن‌بیگی، مدیر تدارکات: حسین واقفی، جانشین تهیه‌کننده: رضا رضوانی و عکاس: پیمان لیلان.