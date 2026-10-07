«صغری رئیس» مسافر جشنواره فیلم آفریقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «صغری رئیس» به کارگردانی سید صادق کاظمی و محصول خانه مستند، به پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آفریقا (AFRIFF) در نیجریه راه یافت. این اثر روایتگر جدالِ زنی صدساله برای حفظ استقلال و سبک زندگی خاص او در یک روستاست.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آفریقا (AFRIFF) از ۱ تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵) در مرکز لندمارک، لکی، لاگوس (نیجریه) برگزار می‌شود.

این مستند که پیش از این موفق به دریافت جایزه بهترین مستند از هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوبانی شده بود، حالا در تازه‌ترین حضور بین‌المللی خود، در جشنواره AFRIFF لاگوس به نمایش درمی‌آید.

«صغری رئیس» پرتره‌ای از زنی است که به دلیل روحیه مستقل و مقتدرش در روستا به این نام شهرت یافته است. او با وجود داشتن بیش از پنجاه نوه و نبیره، همچنان اصرار دارد به تنهایی زندگی کند. محوریت داستان، کشمکش او با اهالی روستا بر سر جمع‌آوری هیزم برای پخت‌وپز است؛ سنتی که پس از یک آتش‌سوزی در خانه همسایه، به چالش اصلی زندگی او تبدیل شده و تقابل میان حفظ اصالتِ فردی و ترس از سربار شدن را عیان می‌کند.

این فیلم مستند پیش‌تر در جشنواره‌هایی همچون «سینماحقیقت» تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم مردم‌نگاری آلمان در گوتینگن و جشنواره پورتوبلو لندن نیز پذیرفته شده بود.