نوری قزلجه با ۸۶ شهید روستای امامه تجدید میثاق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، صبح پنجشنبه، با همراهی محمدرضا یزدان‌یار، سرپرست فرمانداری شمیرانات و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، در گلزار شهدای روستای امامه حضور یافت و با قرائت فاتحه، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، با آرمان‌های شهیدان و امام راحل تجدید میثاق کرد.

وی در ادامه با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدای روستا، از نزدیک با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد و از صبر و استقامت خانواده‌هایی که عزیزان خود را در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند، تجلیل کرد.

وزیر جهاد کشاورزی خانواده‌های شهدا را میراث‌داران فرهنگ ایثار و شهادت دانست و اظهار کرد: شهدا سرمایه‌های ماندگار این سرزمین هستند و صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان جلوه‌ای ارزشمند از ایمان و فداکاری است.

نوری قزلجه افزود: حضور در کنار خانواده‌های شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و یادآوری مسئولیت مسئولان در مسیر خدمت صادقانه به مردم است.

یزدان‌یار نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امامه گفت: ۸۶ شهید والامقام این روستا، سندی ماندگار از ایثار و وفاداری مردم امامه به میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.

سرپرست فرمانداری شمیرانات خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در منازل شهدا و شنیدن دغدغه‌های خانواده‌های آنان، ادای احترام به مقام شهید و فرصتی برای بهره‌گیری از درس‌های ماندگار ایثار و فداکاری است.

در پایان این برنامه از خانواده‌های معظم شهدای روستای امامه تجلیل شد.