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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

ترافیک سنگین در کندوان و هراز

ترافیک سنگین در کندوان و هراز

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از محورهای کندوان و هراز خبر داد و گفت: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان روان است.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی مازندران به صورت دوطرفه جریان دارد، اما در برخی مقاطع شاهد افزایش حجم خودروها هستیم.

وی افزود: در محور کندوان در مسیر جنوب به شمال و محدوده سیاه‌پیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده سرایی چلاو تا باجان، تردد خودروها با ترافیک سنگین همراه است.

صادقی وضعیت تردد در محور سوادکوه را عادی و روان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر مشکل خاصی از نظر ترافیکی در این محور گزارش نشده است.

وی درباره شرایط جوی محورهای استان نیز خاطرنشان کرد: در ارتفاعات محور سوادکوه مه‌گرفتگی وجود دارد و رانندگان هنگام عبور از این مناطق باید با احتیاط و سرعت مطمئنه تردد کنند.

کد مطلب 6971923

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