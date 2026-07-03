علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و تردد خودروها به صورت یک‌طرفه در مسیر جنوب به شمال برقرار است.

وی افزود: هم‌اکنون در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، از محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، ترافیک سنگین جریان دارد.

صادقی همچنین از ترافیک سنگین در محور هراز خبر داد و گفت: در محدوده سه‌راهی چلاو تا باجگیران، تردد خودروها با کندی و حجم بالای ترافیک همراه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر در هر دو مسیر به صورت عادی و روان در جریان است، تصریح کرد: در حال حاضر از نظر شرایط جوی نیز هیچ‌گونه مداخله یا پدیده خاصی در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده است.