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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین راه‌ها

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین راه‌ها

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از اجرای محدودیت ترافیکی در محور کندوان و آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: برای تسهیل تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب به صورت موقت مسدود شد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود شده و تردد خودروها به صورت یک‌طرفه در مسیر جنوب به شمال برقرار است.

وی افزود: هم‌اکنون در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، از محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، ترافیک سنگین جریان دارد.

صادقی همچنین از ترافیک سنگین در محور هراز خبر داد و گفت: در محدوده سه‌راهی چلاو تا باجگیران، تردد خودروها با کندی و حجم بالای ترافیک همراه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر در هر دو مسیر به صورت عادی و روان در جریان است، تصریح کرد: در حال حاضر از نظر شرایط جوی نیز هیچ‌گونه مداخله یا پدیده خاصی در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده است.

کد مطلب 6877965

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