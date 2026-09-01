علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودروها، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و تردد در این محور به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده‌های سرراهی، چلاو تا بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت محور سوادکوه گفت: در محدوده‌های درون‌شهری این محور نیز شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

وی همچنین درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر مه‌گرفتگی در برخی نقاط محورهای مواصلاتی استان گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.