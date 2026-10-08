به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر پنجشنبه در نشست صمیمی با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر استان در محل بنیاد نخبگان ایلام با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور اظهار کرد: جغرافیای ایران، جغرافیایی نخبه‌پرور است و نباید با نخبگان برخوردی تک‌وجهی و حذفی داشت؛ بلکه باید از ظرفیت آنان برای حل مسائل کشور و استان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نخبگان باید بتوانند مسیرهای مسدود پیش روی خود، مردم و جامعه را باز کنند، افزود: پیدا کردن حلقه‌های مفقوده و باز کردن مسیرهای بسته، مأموریت اصلی نخبگان استان است.

نماینده ایلام در مجلس با طرح این پرسش که «چه باید کرد تا ایلام نیز مانند برخی استان‌های دیگر به استانی برخوردار تبدیل شود؟»، گفت: نخبگان می‌توانند با ارائه راهکارهای خاص و متناسب با ظرفیت‌های استان، بخشی از مسئله اشتغال را حل کنند و اگر مسئله اشتغال در ایلام حل شود، بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

فلاحی همچنین بر استفاده از ظرفیت اعضای بنیاد نخبگان در ساختار مدیریتی استان تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت نخبگان در مصادر مدیریتی استان استفاده شود و بنیاد نخبگان از حاشیه‌نشینی در قدرت و فرآیند تصمیم‌گیری خارج شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین مورد نیاز جهت احداث ساختمان بنیاد نخبگان استان خبر داد.