مصطفی زارع‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته استان یزد، با حضور استاندار و معاونان استاندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد، از مجموعه‌ای از محصولات فرهنگی و گردشگری این سازمان رونمایی شد.

وی افزود: یکی از این محصولات، «دیوارنگاره‌های سخنگو» است که با محوریت ۱۰ مکان تاریخی و مذهبی یزد شامل مدرسه قاسم طراز، بقعه شاه کمالیه، مسجد سلطان شیخداد، مسجد میرخضرشاه، مسجد فرط، حمام خان، قنات زارچ، مسجد ریگ، شاهزاده فاضل و مسجد ملااسماعیل طراحی و تولید شده است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد ادامه داد: این دیوارنگاره‌ها در آینده نزدیک در ورودی مکان‌های تاریخی و مذهبی یادشده نصب می‌شوند و گردشگران می‌توانند با اسکن آنها از طریق تلفن همراه، به مجموعه‌ای از اطلاعات مرتبط با هر بنا دسترسی پیدا کنند.

زارع‌زاده گفت: اطلاعات ارائه‌شده در این سامانه شامل متن، مقاله، فیلم و تصاویر مرتبط با بناست که به دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد و امکان آشنایی عمیق‌تر با پیشینه و ویژگی‌های هر مکان را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به رونمایی از کتاب دو زبانه «یزد زیبای من» بیان کرد: این اثر می‌تواند به عنوان یک راهنمای کاربردی برای گردشگران مورد استفاده قرار گیرد و اطلاعات آن با اتکا به منابع معتبر تاریخی و بهره‌گیری از دانش متخصصان و پژوهشگران حوزه تاریخ و معماری یزد تدوین شده است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد با بیان اینکه «یزد زیبای من» رویکردی متفاوت نسبت به کتاب‌های متداول گردشگری دارد، تصریح کرد: در این کتاب به جای معرفی جداگانه بناهای تاریخی، شهر تاریخی یزد به صورت یک مجموعه به هم پیوسته دیده شده و سناریوهای مختلف بازدید برای گردشگران ارائه شده است.

زارع‌زاده همچنین به رونمایی از کتاب «ضرب‌المثل‌ها» نوشته حجت‌الاسلام مظفر سالاری اشاره کرد و گفت: این اثر مجموعه‌ای از ضرب‌المثل‌هایی است که در میان مردم یزد رواج داشته یا توسط مردم این منطقه ساخته و استفاده شده است.

وی افزود: ضرب‌المثل‌ها بخشی از فرهنگ شفاهی هر منطقه محسوب می‌شوند و شرایط اقلیمی، نوع روابط اجتماعی، گویش و لهجه مردم در شکل‌گیری و رواج آنها نقش داشته است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد خاطرنشان کرد: در تدوین این کتاب تلاش شده است ضمن گردآوری ضرب‌المثل‌های یزدی، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با این بخش از میراث فرهنگی و استفاده دوباره از آنها فراهم شود؛ همچنین برای برخی ضرب‌المثل‌ها داستان شکل‌گیری و پیشینه آنها نیز روایت شده تا اثر از جذابیت و تنوع بیشتری برخوردار باشد.