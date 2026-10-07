به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عصر چهارشنبه در جشنواره روز ملی روستا و عشایر که در جوار آرامگاه فردوسی برگزار شد، با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری و طرح‌های بوم‌گردی روستاهای خراسان رضوی هنوز راه زیادی برای طی کردن وجود دارد، اظهار کرد: هر روستا دارای مزایای منحصربه‌فردی از جمله محصولات کشاورزی شاخص، صنایع‌دستی، فرش، تراش‌های سنگی و ظروف سفالی است که علاوه بر جنبه زیبایی‌شناسی، به اقتصاد روستا کمک می‌کند.

وی با استقبال از حضور روستاهای شهرستان‌های اطراف نظیر فریمان، چناران و شاندیز در این جشنواره، افزود: گردشگری در مشهد صرفاً محدود به هتل‌ها نیست و باید طرح‌های تسهیلات بوم‌گردی در روستاها تقویت شود. بر همین اساس، با فرماندار توافق شده است تا جشنواره‌های روستایی مشابه جشنواره رباط‌سفید در چهار یا پنج نقطه دیگر برگزار شود.

قاضی‌زاده هاشمی با اعلام آمادگی برای فراهم کردن مقدمات حضور روستاهای منطقه در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های ملی در تهران بیان کرد: برگزاری این رویدادها به انسجام ملی و تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه و یاس هستند، کمک می‌کند.