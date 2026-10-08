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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۶

نخستین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در یزد

نخستین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در یزد

یزد _ نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع وابسته یزد در ۴۷ غرفه و با استقبال گسترده مردم استان برگزار شد.

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کد مطلب 6972217

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    نظرات

    • میثم IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بسیار قشنگ بود

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