نخستین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در یزد

یزد _ نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع وابسته یزد در ۴۷ غرفه و با استقبال گسترده مردم استان برگزار شد.