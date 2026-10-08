https://mehrnews.com/x3dgT9 ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۶ کد مطلب 6972217 استانها یزد استانها یزد ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۶ نخستین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در یزد یزد _ نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع وابسته یزد در ۴۷ غرفه و با استقبال گسترده مردم استان برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6972217 کپی شد مطالب مرتبط رونمایی از دیوارنگارههای سخنگو و دو کتاب در نمایشگاه گردشگری یزد نخستین نمایشگاه ملی گردشگری در یزد تأکید معاون استاندار یزد بر تسریع در جذب تسهیلات گردشگری شهر جهانی یزد دروازه بینالمللی شدن شهرهای استان میشود نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته در یزد برگزار میشود برچسبها یزد صنایع دستی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمایشگاه صنایع دستی شهرداری شهرداری يزد صنعت و معدن گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
نظر شما