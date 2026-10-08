https://mehrnews.com/x3dgNS ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱ کد مطلب 6972007 استانها همدان استانها همدان ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱ حضور یکپارچه جانفدایان همدان در میدان همدان-مردم همدان امروز یکپارچه در رزمایش بزرگ «جانفدا» حاضر شدند تا اقتدار و عزت ایران اسلامی را به نمایش بگذارند. دریافت 6 MB کد مطلب 6972007 کپی شد مطالب مرتبط کلاله در میدان جانفدا؛ فریاد آمادگی برای دفاع از ایران رزمایش «جان فدایان» در گرگان تصاویر هوایی رزمایش بزرگ«جانفدا» در همدان حضور پرشور اقوام مختلف در همایش اقتدار جان فدایان اقتدار جان فدایان در گنبد کاووس برگزار شد برچسبها جانفدا همدان میدان امام خمینی
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