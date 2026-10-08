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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

حضور یکپارچه جانفدایان همدان در میدان

حضور یکپارچه جانفدایان همدان در میدان

همدان-مردم همدان امروز یکپارچه در رزمایش بزرگ «جانفدا» حاضر شدند تا اقتدار و عزت ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

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کد مطلب 6972007

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