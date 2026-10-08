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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

اقتدار جان فدایان در گنبد کاووس برگزار شد

اقتدار جان فدایان در گنبد کاووس برگزار شد

گنبد کاووس-همایش اقتدار جان فدایان گنبدکاووس روز پنجشنبه ۱۶ مهر در محل ضلع شرقی برج قابوس تا میدان مرکزی برگزار شد.

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کد مطلب 6971697

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