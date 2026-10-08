https://mehrnews.com/x3dgGy ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ کد مطلب 6971697 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ اقتدار جان فدایان در گنبد کاووس برگزار شد گنبد کاووس-همایش اقتدار جان فدایان گنبدکاووس روز پنجشنبه ۱۶ مهر در محل ضلع شرقی برج قابوس تا میدان مرکزی برگزار شد. دریافت 76 MB کد مطلب 6971697 کپی شد مطالب مرتبط پویش «جانفدا» مدنیترین کنش ایرانیان در برابر تهاجم دشمن است ندای «جانفدا» در دارالمومنین؛ همه میآییم دعوت از مردم برای حضوری باشکوه در رزمایش بزرگ کلاله در میدان جانفدا؛ فریاد آمادگی برای دفاع از ایران بازاریان همدان مهیای حضور در رزمایش «جانفدا» ملت ایران هرگز از خون شهدا نمیگذرد ملت ایران با ایستادگی شکست آمریکا و اسرائیل را به جهانیان ثابت کرد حضور یکپارچه جانفدایان همدان در میدان مردم گرگان: هرجا نیاز باشد، به عنوان «جانفدا» در میدان حاضریم میدان گرگان صحنه نمایش اقتدار «جانفدا» شد حسینی: «جانفدایان» نماد وحدت و اقتدار ایران اسلامی هستند مولایی: راز ماندگاری انقلاب اسلامی، ایستادگی مردم پای آرمانهاست رزمایش «جانفدا» در گلستان آغاز شد برچسبها گلستان گنبدکاووس جانفدا
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