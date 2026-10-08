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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

حضور پرشور اقوام مختلف در همایش اقتدار جان فدایان

حضور پرشور اقوام مختلف در همایش اقتدار جان فدایان

گنبدکاووس- مردم از اقوام مختلف با حضور گسترده در همایش «اقتدار جان‌فدایان» شرکت کردند.

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کد مطلب 6971700

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