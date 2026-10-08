https://mehrnews.com/x3dgGC ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶ کد مطلب 6971700 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶ حضور پرشور اقوام مختلف در همایش اقتدار جان فدایان گنبدکاووس- مردم از اقوام مختلف با حضور گسترده در همایش «اقتدار جانفدایان» شرکت کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6971700 کپی شد مطالب مرتبط پویش «جانفدا» مدنیترین کنش ایرانیان در برابر تهاجم دشمن است مردم گرگان: هرجا نیاز باشد، به عنوان «جانفدا» در میدان حاضریم ملت ایران هرگز از خون شهدا نمیگذرد ملت ایران با تکیه بر وحدت اجازه بازگشت دوران طاغوت را نمیدهد پاسخ به هرگونه تجاوز قاطع و پشیمانکننده خواهد بود ملت ایران با ایستادگی شکست آمریکا و اسرائیل را به جهانیان ثابت کرد میدان گرگان صحنه نمایش اقتدار «جانفدا» شد حضور یکپارچه جانفدایان همدان در میدان مولایی: راز ماندگاری انقلاب اسلامی، ایستادگی مردم پای آرمانهاست حسینی: «جانفدایان» نماد وحدت و اقتدار ایران اسلامی هستند دارالمومنین همدان متحد علیه استکبار در رزمایش«جانفدا» رزمایش «جانفدا» در گلستان آغاز شد دعوت امام جمعه نگینشهر برای حضور در رزمایش «جانفدا» در موج ۲۲۱ برچسبها گلستان گنبدکاووس جانفدا
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