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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

تحریم‌های خصمانه جدید آمریکا علیه ایران

تحریم‌های خصمانه جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ کشتی مرتبط با ناوگان نفتی ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های خصمانه جدید علیه ایران خبر داد.

این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که چند کشتی فعال در «ناوگان سایه ایران» تحت تحریم قرار گرفتند و کشتی‌های مشمول تحریم، نفتی به ارزش میلیاردها دلار را برای ایران به بازارهای خارجی منتقل می‌کنند.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که نام ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ کشتی در فهرست تحریم‌های ضدایرانی قرار گرفت.

وزیر خزانه‌داری آمریکا هم مدعی شد که هر طرفی که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کند، از واکنش واشنگتن در امان نخواهد بود و آنها به تعقیب طرف‌هایی که به ایران امکان فروش نفت خود را می‌دهند، ادامه خواهند داد.

این تحریم ها در حالی علیه ایران اعمال شده است که ترامپ در تازه ترین سخنان خود مدعی شده است که آنها در حال مذاکرات ثمربخش با جمهوری اسلامی ایران هستند.

کد مطلب 6972052

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 1
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم اعمال کرد
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم اعمال کرد

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