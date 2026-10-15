آمریکا ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با ایران علیه ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد خبر داد.

براساس گزارش تارنمای وزارت خزانه‌داری آمریکا، دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد.

در اطلاعیه منتشرشده جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و نهادهای تحریم‌شده یا دلایل مشخص این اقدام ارائه نشده است.

این اقدام در ادامه سیاست تحریمی دولت آمریکا علیه ایران صورت می‌گیرد.

دولت آمریکا در ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌های مرتبط با ایران را در حوزه‌های مالی، نفتی، پتروشیمی، حمل‌ونقل و تأمین تجهیزات نظامی گسترش داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۷ مهر ۱۴۰۵) نیز از تحریم ۱۰ فرد و نهاد در چند کشور به اتهام مشارکت در تأمین تسلیحات و قطعات مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران خبر داده بود.

بسیاری از کشورهای جهان، تحریم های یکجانبه آمریکا را غیرقانونی و بر ادامه تجارت با ایران تاکید کرده اند.