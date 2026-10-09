ادعای واشنگتن درباره محدودسازی منابع مالی و رمزارزها

به گزارش خبرگزاری مهر، مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل در گفتگو با شبکه «الجزیره»، ابعاد تازه‌ای از جنگ اقتصادی و رویکرد خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

این مقام آمریکایی با اشاره به سیاست فشار حداکثری و تلاش واشنگتن برای مسدودسازی کانال‌های درآمدی کشورمان، مدعی شد که آمریکا تاکنون بیش از ۱۵۰۰ فرد و نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است و هدف‌گذاری نهایی، قطع کامل تمامی منابع مالی ایران است.

وی در حالی مدعی شد که این سیاست‌ها مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهد که تحریم‌های همه‌جانبه‌ مالی و بانکی واشنگتن، مستقیماً زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و معیشتی شهروندان ایرانی را نشانه گرفته و تبعات آن بارها توسط نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.

تقلا برای مسدودسازی کانال‌های رمزارزی

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به رصد تراکنش‌های مالی، مدعی اجرای اقداماتی سخت‌گیرانه برای قطع جریان رمزارزها به مقصد ایران شد؛ امری که نشان‌دهنده‌ استیصال نهادهای امنیتی و اقتصادی آمریکا در مسدودسازی کامل راه‌های تنفسی اقتصاد ایران است.

ادعای بی‌اساس درباره جریان نفت در تنگه هرمز و رد آن با آمار رویترز

این مقام آمریکایی در بخش پایانی مصاحبه خود، با اشاره به تحولات حوزه انرژی و وضعیت تردد نفت‌کش‌ها، مدعی شد که نفت خام با نرخی نزدیک به سطوح پیش از جنگ از تنگه هرمز در حال عبور است.

این در حالی است که داده‌های معتبر منتشرشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ از سوی خبرگزاری «رویترز»، بطلان این ادعا را آشکار ساخت.

طبق گزارش رویترز، حجم عبور نفت خام از تنگه هرمز به حدود ۷۴ درصدِ سطوح پیش از جنگ کاهش یافته و میزان تردد کشتی‌های تجاری و نفت‌کش در این آبراه استراتژیک به پایین‌ترین رقم در بیش از دو ماه گذشته رسیده است؛ واقعیتی که نشان‌دهنده‌ تلاش مقامات واشنگتن برای سرپوش گذاشتن بر پیامدهای بحران‌های منطقه‌ای بر بازار انرژی است.



