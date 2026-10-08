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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

دویست بیست و دومین موج حضور بجنوردی‌ها در میدان

دویست بیست و دومین موج حضور بجنوردی‌ها در میدان

بجنورد- در این ویدئو دویست بیست و دومین موج حضور بجنوردی‌ها در میدان را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6972115

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