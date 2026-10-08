اکرم صدیقی‌کلاته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره تولید مستند بانوان تأثیرگذار خراسان شمالی اظهار کرد: این طرح با مشارکت و حمایت امور بانوان و خانواده استانداری آغاز شده و نخستین گام آن، شناسایی دقیق و تخصصی بانوانی است که از سوی دستگاه‌های مختلف به‌عنوان چهره‌های تأثیرگذار معرفی می‌شوند.

وی در ادامه افزود: به دلیل تنوع حوزه‌های فعالیت بانوان، نمی‌توان برای همه افراد یک قالب ثابت و یکسان در نظر گرفت؛ بنابراین لازم است فرآیند ارزیابی و بررسی پیشنهادهای دستگاه‌ها در کارگروه به یک چارچوب مشخص برای ارزیابی و معرفی برسیم.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: هدف از این طرح، معرفی الگوهای واقعی و اثرگذار به نسل جدید و بهره‌گیری از ظرفیت این بانوان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان است.