اعظم الهامی در گفت‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره روند شکل‌گیری تولید مستند بانوان تأثیرگذار خراسان شمالی اظهار کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده در جامعه، معرفی درست الگوهای واقعی و اثرگذار است و این طرح می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی، معرفی و الگوسازی از بانوانی باشد که در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: در ماه آینده دو رویداد مهم «جشنواره روستایی و عشایری» و برنامه «ایران‌جان» را پیش رو داریم و تلاش می‌کنیم تولید مستندها با سرعت بیشتری دنبال شود تا از این ظرفیت در این رویدادها نیز استفاده کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که این مستندها در مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مدارس نیز مورد استفاده قرار گیرد و به‌عنوان محتوایی آموزشی و الگوساز، نسل جدید را با الگوهای موفق و اثرگذار جامعه آشنا کند.

الهامی بیان کرد: با توجه به سطح و هدف این طرح، لازم است دستگاه‌های اجرایی افرادی را معرفی کنند که در حوزه فعالیت خود حرفی برای گفتن داشته باشند و بتوانند به‌عنوان یک الگوی واقعی و قابل معرفی مطرح شوند. همچنین رعایت عفاف و حجاب از جمله ملاک‌های مورد توجه در انتخاب افراد خواهد بود.

وی افزود: اسامی معرفی‌شده پس از بررسی اولیه در کمیته و هیئت داوران مطرح و تأیید خواهد شد و معرفی اولیه افراد به معنای انتخاب نهایی آنان نیست؛ بلکه افراد پس از طی فرآیند ارزیابی و بررسی مستندات، وارد مرحله تولید مستند خواهند شد.