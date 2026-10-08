تکمیل و تجهیز بیمارستان چشم‌ پزشکی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنجشنبه در جلسه هیئت امنای چشم‌ پزشکی سمنان در فرمانداری این شهرستان اعلام کرد: با تشکیل کمیته راهبردی، نیازهای باقی‌مانده پروژه باید به‌صورت دقیق احصا و برای تکمیل و تجهیز بیمارستان، برنامه‌ریزی و پیگیری لازم انجام شود.

وی تهیه فهرست کامل تجهیزات و مصالح مورد نیاز را گام نخست برای تعیین نیازهای باقی‌مانده دانست و بر ضرورت پیگیری برای تأمین این موارد تأکید کرد.

فرماندار سمنان همچنین پیگیری الحاق بخشی از زمین حاشیه بلوار به مجموعه بیمارستان و استفاده از ظرفیت خط لوله گاز شهرک ۲۰۵ هکتاری که از مجاورت زمین بیمارستان عبور می‌کند را از دیگر موضوعات مرتبط با تکمیل پروژه بیان کرد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی مجموعه‌های صنعتی را یکی از مسیرهای مؤثر برای تأمین بخشی از نیازهای بیمارستان خیرساز مهد کرامت برشمرد و گفت: باید از این ظرفیت برای تسریع در تکمیل و تجهیز بیمارستان استفاده شود.

فرماندار سمنان همچنین با اشاره به برگزاری مراسم «روز سمنان» در پایان آبان‌ماه، گفت: حضور چهره‌های برجسته سمنانی از داخل و خارج کشور در این مراسم، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های بیمارستان و جلب حمایت برای تکمیل این پروژه فراهم می‌کند.