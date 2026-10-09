https://mehrnews.com/x3dgTq ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹ کد مطلب 6972229 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹ گالیکش؛ روایت شبانه مردم از عهدی که ادامه دارد گالیکش -مردم گالیکش در تجمع شبانه خود، بار دیگر بر همبستگی و پایبندی به آرمانهای انقلاب تأکید کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6972229 کپی شد مطالب مرتبط شاعر مبعوث شده باید زبان مردم مبعوث شده باشد اجتماع ۲۲۲ شبانه مردم سلماس در سنگر خیابان میدان داری مردم مشگین شهر در حمایت از رهبر معظم انقلاب مردم نمین همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت ۲۲۲ شب حضور مردم مبعوثشده یزد در سنگر خیابان ۲۲۲ شب ایستادگی مردم یزد در سنگر خیابان برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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