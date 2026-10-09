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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹

گالیکش؛ روایت شبانه مردم از عهدی که ادامه دارد

گالیکش؛ روایت شبانه مردم از عهدی که ادامه دارد

گالیکش -مردم گالیکش در تجمع شبانه خود، بار دیگر بر همبستگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

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کد مطلب 6972229

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