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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳

۲۲۲ شب ایستادگی مردم یزد در سنگر خیابان

۲۲۲ شب ایستادگی مردم یزد در سنگر خیابان

یزد- اجتماع شبانه مردم یزد در چهارراه اطلسی، برای دویست‌وبیست‌ودومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

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کد مطلب 6972205

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