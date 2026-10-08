https://mehrnews.com/x3dgSV ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 6972205 استانها یزد استانها یزد ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳ ۲۲۲ شب ایستادگی مردم یزد در سنگر خیابان یزد- اجتماع شبانه مردم یزد در چهارراه اطلسی، برای دویستوبیستودومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6972205 کپی شد مطالب مرتبط ۲۲۰ شب حضور خیابانی مردم نجفآباد یزد در سنگر خیابان خیابان؛ سنگر حماسه و تعلیم مردم یزد پایبند به انقلاب و نظام ۴۵ برگزیده صنعت، معدن و تجارت یزد تجلیل شدند اجتماع مردم ارومیه در دویست و بیست و دومین موج شبهای مقاومت ملی اجتماع ۲۲۲ شبانه مردم سلماس در سنگر خیابان گالیکش؛ روایت شبانه مردم از عهدی که ادامه دارد گنبدکاووس؛ مردمی که هنوز پای کارند برچسبها یزد اجتماع مردمی حماسه حضور رهبر شهید حضور در خیابانها
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