https://mehrnews.com/x3dgT5 ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۱۲ کد مطلب 6972213 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۱۲ مردم نمین همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت نمین- نمینی ها با حضور گسترده خود در میدان، بار دیگر پشتیبانی شان را از رزمندگان اسلام اعلام کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6972213 کپی شد مطالب مرتبط مرزداران بیله سوار همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت اردبیلیها بار دیگر وفاداری خود به انقلاب را نشان دادند حضور پرشور مردم مشگین شهر در حمایت از رزمندگان اسلام گالیکش؛ روایت شبانه مردم از عهدی که ادامه دارد گنبدکاووس؛ مردمی که هنوز پای کارند کودکان نمین پشت میز فرماندار نشستند، روایت یک دیدار متفاوت برچسبها تجمع مردمی تجمعات مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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