  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۱۲

مردم نمین همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت

مردم نمین همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت

نمین- نمینی ها با حضور گسترده خود در میدان، بار دیگر پشتیبانی شان را از رزمندگان اسلام اعلام کردند.

دریافت 4 MB
کد مطلب 6972213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها