به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی با تشریح بخشی از عملکرد بنادر بندرلنگه و غرب استان هرمزگان در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۵ در مجموع ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۱۱۵ تن انواع کالاینفتی و غیرنفتی در بنادر غرب استان هرمزگان تخلیه و بارگیریشده که از این میزان، ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۴ تن به کالاهایغیرنفتی و یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۱۱۱ تن به فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته است.

وی افزود: در بخش صادرات نیز طی این مدت یک میلیون و ۲۷۵هزار و ۶۹۸ تن کالای نفتی و غیرنفتی از بنادر غرب استان صادر شده که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی یک میلیون و ۴۵ هزار و ۵۹۷ تن و سهم کالاهای نفتی ۲۳۰ هزار و ۱۰۱ تن بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان ادامه داد: همچنین در شش‌ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۰۴ تن فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی به صورت کابوتاژ در بنادر غرب استان جابه‌جا شد که از این میزان، یک میلیون و ۹۸ هزار و ۹۶۷تن فرآورده نفتی و ۶۵۴ هزار و ۲۳۷ تن فرآورده غیرنفتی بوده است.

صادقی با اشاره به عملکرد بنادر این مجموعه در حوزه کانتینرهاییخچالی گفت: طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۶۲هزار و ۹۳۸ TEU کانتینر یخچالی به وزن ۶۴۳ هزار و ۹۷۸ تن در بنادر غرب استان تخلیه و بارگیری شد و این مجموعه همچنان جایگاه نخست خود را در میان بنادر کشور در زمینه عملیاتکانتینرهای یخچالی حفظ کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش صادرات کانتینرهای یخچالی نیزطی این مدت ۳۱ هزار و ۴۶۹ TEU به وزن ۳۲۱ هزار و ۹۸۹ تن از طریق بنادر غرب استان به خارج از کشور صادر شده است که اینروند با توجه به نقش کانتینرهای یخچالی در زنجیره صادرات کالاهای فسادپذیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان در ادامه به عملکرد ترانزیتی این مجموعه اشاره کرد و گفت: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۸۹ هزار و ۹۵۷ تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی از مسیر بنادر غرب استان ترانزیت شد که بخش قابل توجهی از اینفعالیت به ترانزیت خودرو اختصاص داشت.

صادقی افزود: در این مدت ۴۶ هزار و ۱۰۵ دستگاه خودرو از طریقبندرلنگه جابه‌جا شد و پس از انجام فرآیند تخلیه و تشریفاتگمرکی، خودروهای ترانزیتی توسط هفت هزار و ۶۸۴ دستگاه کامیون حمل خودرو به مقصد کشورهای عراق و آسیای میانهارسال شدند و همچنین تخلیه این خودروها با استفاده از ظرفیت۸۴۷ فروند شناور فلزی انجام گرفت.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های مسافری و دریایی اشاره کرد و گفت: طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۵۶ هزار و ۱۱ مسافر دریایی و گردشگر داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج فارس جابه‌جا شدند.

وی افزود: در همین مدت ۱۱ هزار و ۸۶۲ فروند شناور در بنادر غرب استان تردد کردند که یک هزار و ۴۱۲ فروند شناور بالای هزار تن و ۱۰ هزار و ۴۵۰ فروند نیز زیر هزار تن بودند.

صادقی ادامه داد: مرکز جست‌وجو و نجات دریایی بنادر غرب استان هرمزگان نیز در راستای انجام وظایف حاکمیتی و ارتقایایمنی دریانوردی، طی این مدت ۱۱ پیام اولیه و ۱۷ عملیاتجست‌وجو و نجات را مدیریت کرد که در نتیجه این عملیات‌ها جان ۱۳ نفر در آب‌های حوزه استحفاظی غرب هرمزگان نجات یافت.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی شناورها اشاره کرد و گفت: طیشش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۸۰ فروند شناور مورد بازرسی و ارزیابی کارشناسان ایمنی قرار گرفتند تا میزان انطباق آنها با الزامات و مقررات ایمنی دریایی بررسی و شرایط لازم برای انجام ایمن فعالیت‌های دریایی و عملیات تخلیه و بارگیری فراهم شود.

صادقی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات به جامعه صیادی نیزطی این مدت ۸۹ گواهینامه جدید برای قایق‌های صیادی صادر شد که فرآیند صدور آنها به صورت آنی انجام گرفت و ۲۳ گواهینامهنیز در کمتر از ۲۴ ساعت تمدید و به مالکان تحویل داده شد.

مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب استان هرمزگان، با پوشش ۱۰ بندر تجاری و مسافری، نظارت بر ۴۶ سازه دریایی، پوشش محدوده‌ای از انتهای شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر، پشتیبانی از نیمی از جزایر کشور و برخورداری از حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی، یکی از مجموعه‌های مهم بندری در سواحل جنوبی کشور به شمار می‌رود.