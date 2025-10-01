سالاری: صادرات ۳۰۶ میلیون تن کالا از بنادر غرب هرمزگان محقق شد

به گزار ش خبرگزار ی مه ر، مرتضی سالاری اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر غرب استان به سه میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۶۲ تن رسید که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: در ۶ ماهه امسال سهم صادرات غیرنفتی از بنادر غرب استان هرمزگان با جهش ۴۳ درصدی، ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۴۱۶ تن و صادرات نفتی با افزایش ۴ درصدی یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۴۶ تن بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان افزود: از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی انجام شده که شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده، ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۴۱۶ تن با افزایش ۴۳ درصدی مربوط به صادرات غیرنفتی اختصاص دارد.

سالاری در بخش حمل و نقل ساحلی یا کابوتاژ نیز گفت: از مجموع عملیات انجام شده در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده نفتی و غیرنفتی به صورت رویه کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در بنادر غرب استان جابه‌جا شده است.

به گفته وی؛ از این میزان بنادر غرب استان هرمزگان با کابوتاژ ۸۵۵ هزار و ۹۹۴ تُن فرآورده‌های غیرنفتی با افزایش ۲ درصدی و کابوتاژ یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۲۷۳ تن فرآورده نفتی روزهای پررونقی را در این بخش از عملیات تجربه کرده است.

*افزایش ۲۰ درصدی عملیات کانتینر یخچالی*

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در بخش دیگری به عملیات کانتینر یخچالی اشاره کرد که با تخلیه و بارگیری ۱۱۴ هزار و ۸۵۷ TEU کانتینر یخچالی به وزن یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۳۱۷ تن، افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسید.

سالاری اضافه کرد: صادرات کانتینر یخچالی نیز با رقم ۵۷ هزار و ۴۲۸ TEU معادل ۶۰۶ هزار و ۱۵۸ تن، افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

وی در بخش دیگری با اشاره به ترانزیت بیش از ۲۲۵ هزار تن کالای در بنادر غرب استان گفت: در همین دوره زمانی، حجم ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی که عمدتاً خودرو بوده به ۲۲۵ هزار و ۲۶۱ تن رسید که بندرلنگه توانست با ترانزیت ۱۰۹ هزار و ۶۲۷ خودرو به کشورهای آسیای میانه و عراق، مقام نخست کشور را در این زمینه کسب کند.

به گفته وی؛ این خودروها توسط یک‌هزار و ۹۰۶ فروند شناور فلزی تخلیه شده و پس از انجام تشریفات گمرکی به مقاصد عراق، افغانستان و آسیای میانه ارسال شد.

گفتنی است؛ در مجموع در ۶ ماهه نخست امسال، ۶ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۹۷ تن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب استان هرمزگان تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انجام شده، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۲۷ تن با افزایش ۲۵ درصدی مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۳۷۰ تن به فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب هرمزگان با پوشش بر ۱۰ بندر تجاری و مسافری و نظارت بر ۴۶ سازه دریایی از انتهای محدوده شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر و پشتیبانی نیمی از جزایر کشور، همچنین در برگیری ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی از نقاط مهم مدیریت برسواحل کشور است.