  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

سالاری: صادرات ۳۰۶ میلیون تن کالا از بنادر غرب هرمزگان محقق شد

سالاری: صادرات ۳۰۶ میلیون تن کالا از بنادر غرب هرمزگان محقق شد

بندرعباس- مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان گفت: سهم صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه امسال از این بنادر با جهش ۴۳ درصدی، ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۴۱۶ تن و صادرات نفتی بوده است.

به گزار ش خبرگزار ی مه ر، مرتضی سالاری اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر غرب استان به سه میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۶۲ تن رسید که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: در ۶ ماهه امسال سهم صادرات غیرنفتی از بنادر غرب استان هرمزگان با جهش ۴۳ درصدی، ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۴۱۶ تن و صادرات نفتی با افزایش ۴ درصدی یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۴۶ تن بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان افزود: از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی انجام شده که شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده، ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۴۱۶ تن با افزایش ۴۳ درصدی مربوط به صادرات غیرنفتی اختصاص دارد.

سالاری در بخش حمل و نقل ساحلی یا کابوتاژ نیز گفت: از مجموع عملیات انجام شده در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده نفتی و غیرنفتی به صورت رویه کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در بنادر غرب استان جابه‌جا شده است.

به گفته وی؛ از این میزان بنادر غرب استان هرمزگان با کابوتاژ ۸۵۵ هزار و ۹۹۴ تُن فرآورده‌های غیرنفتی با افزایش ۲ درصدی و کابوتاژ یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۲۷۳ تن فرآورده نفتی روزهای پررونقی را در این بخش از عملیات تجربه کرده است.

*افزایش ۲۰ درصدی عملیات کانتینر یخچالی*

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در بخش دیگری به عملیات کانتینر یخچالی اشاره کرد که با تخلیه و بارگیری ۱۱۴ هزار و ۸۵۷ TEU کانتینر یخچالی به وزن یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۳۱۷ تن، افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسید.

سالاری اضافه کرد: صادرات کانتینر یخچالی نیز با رقم ۵۷ هزار و ۴۲۸ TEU معادل ۶۰۶ هزار و ۱۵۸ تن، افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

وی در بخش دیگری با اشاره به ترانزیت بیش از ۲۲۵ هزار تن کالای در بنادر غرب استان گفت: در همین دوره زمانی، حجم ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی که عمدتاً خودرو بوده به ۲۲۵ هزار و ۲۶۱ تن رسید که بندرلنگه توانست با ترانزیت ۱۰۹ هزار و ۶۲۷ خودرو به کشورهای آسیای میانه و عراق، مقام نخست کشور را در این زمینه کسب کند.

به گفته وی؛ این خودروها توسط یک‌هزار و ۹۰۶ فروند شناور فلزی تخلیه شده و پس از انجام تشریفات گمرکی به مقاصد عراق، افغانستان و آسیای میانه ارسال شد.

گفتنی است؛ در مجموع در ۶ ماهه نخست امسال، ۶ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۹۷ تن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب استان هرمزگان تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انجام شده، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۲۷ تن با افزایش ۲۵ درصدی مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۳۷۰ تن به فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب هرمزگان با پوشش بر ۱۰ بندر تجاری و مسافری و نظارت بر ۴۶ سازه دریایی از انتهای محدوده شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر و پشتیبانی نیمی از جزایر کشور، همچنین در برگیری ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی از نقاط مهم مدیریت برسواحل کشور است.

کد خبر 6608125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها