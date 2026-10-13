تخلیه و بارگیری ۶۳ هزار TEU کانتینر یخچالی در بنادر غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی با اشاره به استمرار عملکرد مطلوب بنادر غرب استان در حوزه کانتینرهای یخچالی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، در مجموع ۶۲ هزار و ۹۳۸ TEU کانتینر یخچالی به تناژ ۶۴۳ هزار و ۹۷۸ تن تخلیه و بارگیری شده است.

وی افزود: بنادر غرب استان هرمزگان همچنان جایگاه نخست خود را در میان بنادر کشور در زمینه عملیات کانتینرهای یخچالی حفظ کرده‌ است، جایگاهی که حاصل ظرفیت‌های عملیاتی، زیرساخت‌های موجود و استمرار فعالیت در این بخش است.

صادقی با بیان اینکه کانتینرهای یخچالی از تجهیزات مهم در زنجیره صادرات کالاهای فسادپذیر به شمار می‌روند، گفت: برخورداری بنادر غرب استان از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسب عملیاتی، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به مسیرهای دریایی، زمینه ارائه خدمات مؤثر به فعالان اقتصادی و صاحبان کالا را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تنوع فعالیت‌های بندری در غرب استان هرمزگان، از عملیات کانتینری و صادرات و واردات کالا تا ترانزیت، کابوتاژ و جابه‌جایی مسافر، ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی از جریان تجارت دریایی کشور ایجاد کرده است و استمرار این فعالیت‌ها، جایگاه بنادر این منطقه به‌ویژه بندرلنگه را در شبکه حمل‌ونقل دریایی کشور تثبیت کرده است.