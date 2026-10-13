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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

تخلیه و بارگیری ۶۳ هزار TEU کانتینر یخچالی در بنادر غرب هرمزگان

تخلیه و بارگیری ۶۳ هزار TEU کانتینر یخچالی در بنادر غرب هرمزگان

بندرلنگه- مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان گفت: طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۶۳ هزار TEU کانتینر یخچالی در بنادر غرب استان تخلیه و بارگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی با اشاره به استمرار عملکرد مطلوب بنادر غرب استان در حوزه کانتینرهای یخچالی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، در مجموع ۶۲ هزار و ۹۳۸ TEU کانتینر یخچالی به تناژ ۶۴۳ هزار و ۹۷۸ تن تخلیه و بارگیری شده است.

وی افزود: بنادر غرب استان هرمزگان همچنان جایگاه نخست خود را در میان بنادر کشور در زمینه عملیات کانتینرهای یخچالی حفظ کرده‌ است، جایگاهی که حاصل ظرفیت‌های عملیاتی، زیرساخت‌های موجود و استمرار فعالیت در این بخش است.

صادقی با بیان اینکه کانتینرهای یخچالی از تجهیزات مهم در زنجیره صادرات کالاهای فسادپذیر به شمار می‌روند، گفت: برخورداری بنادر غرب استان از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسب عملیاتی، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به مسیرهای دریایی، زمینه ارائه خدمات مؤثر به فعالان اقتصادی و صاحبان کالا را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تنوع فعالیت‌های بندری در غرب استان هرمزگان، از عملیات کانتینری و صادرات و واردات کالا تا ترانزیت، کابوتاژ و جابه‌جایی مسافر، ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی از جریان تجارت دریایی کشور ایجاد کرده است و استمرار این فعالیت‌ها، جایگاه بنادر این منطقه به‌ویژه بندرلنگه را در شبکه حمل‌ونقل دریایی کشور تثبیت کرده است.

کد مطلب 6976390

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