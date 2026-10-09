انتقاد تند شهردار نیویورک از حمله جدید مأموران آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به تیراندازی نیروهای اداره مهاجرت آمریکا به سمت یک مرد و زخمی شدن وی در جریان بازداشتش در نیویورک گفت: گزارش های اولیه نشان می دهد که نیروهای اداره مذکور، این مرد و کودک ۵ ساله اش را در نیویورک و داخل یک خودرو محاصره و به سمت وی شلیک کردند.

ممدانی تصریح کرد: این واقعه غیر قابل قبول و بسیار خطرناک است. من قصد دارم با دونالد ترامپ در این خصوص صحبت کرده و از وی بخواهم تمام عملیات های اجرای قوانین اداره مهاجرت را در شهر نیویورک متوقف کند. من در برابر این اقدامات که مردم ما را می ترساند ساکت نخواهم ماند.

نهادهای امنیتی آمریکا برای توجیه این حمله مدعی شدند که این مرد یک مجرم خارجی بوده که به صورت غیرقانونی در آمریکا اقامت دارد. پیشتر نیز حملات مأموران اداره مهاجرت آمریکا به سمت مهاجران و تیراندازی به سوی آنها جنجال برانگیز شده بود.